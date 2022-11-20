СПЧ при президенте четко уловил основную линию

В Совете по правам человека при президенте России призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также воюющих на их стороне боевиков.

Отмечается, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки, так как в СПЧ считают, что призывы к европейским правозащитникам могут остаться без ответа.

Я так понимаю, права человека, который проживает в Российской Федерации, отходят на второй-третий план - ну раз такое дело..

Я бы еще обратил внимание на права негритянского населения в Центральной Африке. Плохо мы защищаем их права, очень плохо.

А права российского населения защищены очень надежно - прокуратурой, Следкомом, полицией и ФСИН.

А.Б.