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Московский листок

СПЧ при президенте четко уловил основную линию

Опубликовано 20.11.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
СПЧ при президенте четко уловил основную линию

В Совете по правам человека при президенте России призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также воюющих на их стороне боевиков.

Отмечается, что обращение направлено в первую очередь к ООН и правозащитным организациям Азии, Африки и Латинской Америки, так как в СПЧ считают, что призывы к европейским правозащитникам могут остаться без ответа.

Я так понимаю, права человека, который проживает в Российской Федерации, отходят на второй-третий план - ну раз такое дело..

Я бы еще обратил внимание на права негритянского населения в Центральной Африке. Плохо мы защищаем их права, очень плохо.

А права российского населения защищены очень надежно - прокуратурой, Следкомом, полицией и ФСИН.

 А.Б.



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