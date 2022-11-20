В июле этого года культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.

Он отметил, что в России отдают должное "неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща". Однако признание его "украинскости" и решение о его защите не делают чести "самой организации, занимающейся подобными глупостями", сказал Орджоникидзе.

Также дипломат напомнил, что помимо украинского, существуют еще московский, белорусский и польский борщи.

Я бы добавил сюда и венгерский борщ, с вишенкой. И еврейский - на курином бульоне.

Но мне вот интересно, в чем будет заключаться защита борща?

"Неправильный" борщ будут выявлять специальной комиссией и публично выливать в канаву?

Хозяек, которые неправильно варят борщ, будут привязывать лентой к дереву и нещадно пороть по заднице?

Рестораны, имеющие в меню борщ, станут отчислять процент Украине за использование бренда?

И санкции, конечно. Эдак Украина наложит на борщ санкции, и запретит его использование в тарелке агрессора. Это ж катастрофа...