В июле этого года культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране.
Он отметил, что в России отдают должное "неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща". Однако признание его "украинскости" и решение о его защите не делают чести "самой организации, занимающейся подобными глупостями", сказал Орджоникидзе.
Также дипломат напомнил, что помимо украинского, существуют еще московский, белорусский и польский борщи.
Я бы добавил сюда и венгерский борщ, с вишенкой. И еврейский - на курином бульоне.
Но мне вот интересно, в чем будет заключаться защита борща?
"Неправильный" борщ будут выявлять специальной комиссией и публично выливать в канаву?
Хозяек, которые неправильно варят борщ, будут привязывать лентой к дереву и нещадно пороть по заднице?
Рестораны, имеющие в меню борщ, станут отчислять процент Украине за использование бренда?
И санкции, конечно. Эдак Украина наложит на борщ санкции, и запретит его использование в тарелке агрессора. Это ж катастрофа...
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