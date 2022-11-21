Германия начала готовиться к большой войне

Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что бундесвер подготовил план оборонительных действий на случай войны России с Германией. Издание ссылается на 68-страничный документ, подписанный главным инспектором Вооруженных сил ФРГ генералом Эберхардом Цорном.

Атака на Германию потенциально может произойти без предупреждения и с огромным, возможно, даже экзистенциальным для страны ущербом. Основой сдерживания будут развернутые и обученные для конкретных сценариев силы. Упор на малочисленные подразделения для участия в зарубежных миссиях уже не соответствует изменившейся политической обстановке, — говорится в сообщении.

Ссылаясь на документ, Der Spiegel пишет, что новый план действий предполагает не только увеличение расходов на военные нужды, но и создание крупных соединений, таких как полноценные дивизии численностью до 10 тысяч человек.

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Перво-наперво, очевидный урок, который любая уважающая себя армия должна была вынести из противостояния на Украине - стратегия и тактика войны больших соединений со сплошной линией фронта большой протяженности вовсе не осталась в прошлом. Войны ограниченных контингентов, сил специальных операций и прочее - вот что в прошлом. Мотострелковая дивизия в лобовом столкновении уничтожает десантную на раз! Спецназом нельзя выиграть войну. Массовые армии на основе призыва - никуда не делись.

Эти выводы уже сделаны в Турции, Польше, Украине - и будут сделаны во Франции, Германии и Британии. Возможно - в Румынии, Испании, Швеции, Греции.

Я много лет писал, что Третья мировая война невозможна ввиду неготовности основных возможных ее участников к масштабному и продолжительному военному столкновению.

Сейчас, прямо в настоящее время это исправляется. И, соответственно, через год-два вероятность мировой войны в Европе станет отличной от нуля.

Если Германия готовится к большой войне, то она обязательно случится - немцы времени и денег на ветер не бросают.

А.Б.