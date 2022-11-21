Не высовывайся!

НОВАЯ РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК НЕСЧАСТЬЕ РОССИИ

И есть в России и очень поганое следствие семейного равенства, о котором, всё же хочу сказать подробнее, хотя уже написал о зависти, – это ненависть к русским людям, выдающихся умом или трудом.

Вот давайте разберём соответствующую песню Высоцкого:

«Сидели пили вразнобой

Мадеру, старку, «зверобой» —

И вдруг нас всех зовут в забой до одного.

У нас стахановец, гагановец,

Загладовец — и надо ведь,

Чтоб завалило именно его.

Он в прошлом флотский офицер,

Его нам ставили в пример,

Он был, как юный пионер, всегда готов!

И вот он прямо с корабля

Пришёл стране давать угля,

А вот сегодня наломал, как видно, дров.

Спустились в штрек, и бывший зэк —

Большого риска человек —

Сказал: «Беда для нас для всех, для всех одна:

Вот раскопаем — он опять

Начнёт три нормы выполнять,

Начнёт стране угля давать, и нам хана.

Так чтобы, братцы, не стараться,

А поработаем с прохладцей —

Один за всех и все за одного».

…Служил он в Таллине при Сталине —

Теперь лежит заваленный,

Нам жаль по-человечески его».

Тут надо пояснить, что именно написал Высоцкий, который никогда не работал с русскими людьми, и просто услышал от кого-то это наглое, но понравившееся ему хвастовство. Стаханов, Гаганова, Заглада – официально прославленные и прославляемые в СССР передовики производства, добивавшиеся высоких результатов в труде, соответственно их последователей называли производным от их имён.

Но Высоцкий сочинил «песнь» не о них. Высоцкий, чистый интеллигент, и прославляет чисто русских мерзавцев, пропев обычную отмазку таких русских, ненавидящих выделявшихся из их среды мастеров своего дела. Объяснение этих мерзавцев, пропетое Высоцким, типа «передовики провоцировали начальство на повышение норм выработки, а начальство заставляло работать и остальных так, как эти передовики». А массы типа или не хотели, или не могли так работать – «три нормы выполнять», вот, дескать, именно поэтому в песне Высоцкого герои (в глазах Высоцкого) убили неоказанием помощи передовика (кстати, офицера, после сокращения Хрущёвым армии и флота не «устроившегося» на какой-нибудь контролёрской должности, а пошедшего работать рабочим на шахту).

На самом деле мотивы такого убийства не в этом.

Я с 1966 по 1995 год работал на разных заводах и производствах и уверяю, что боязнь повышения норм выработки – это не более, чем отговорка для причины ненависти к человеку, который отличается какими-либо успехами, превышающими средние, – будь это талант к данной работе или рационализация. На самом деле мы называем это завистью, и это действительно зависть, но тут, повторю выше сказанное, ещё и русское чувство того, что в обществе нарушается требуемое русскими людьми равенство.

И на Западе есть зависть, к примеру, там повсеместно предпочитают повременную систему оплаты труда, чтобы не плодить зависти в трудовых коллективах, но на Западе и гордятся людьми, достигающими каких-либо успехов в своём деле. А русские таких людей ненавидят: все равны и всем должно быть поровну вне зависимости от того, кто что реально делает! Кстати, это же равенство не допускает и меньшего вклада, чем остальные. И сачковать русские тоже не дадут – это тоже нарушение равенства.

Я, к примеру, помню, как мы были поражены тем восторженным приёмом, который американцы оказали конструктору Калашникову, когда тот в конце 80-х впервые посетил США, – Калашников, известный, но равнодушно принимаемый в СССР, в США был звездой первой величины! Он сконструировал оружие, которым пользовалась половина мира! Это же герой!! А в России масса бесталанных дебилов, обосновавшихся в СМИ, своими убогими мозгами делали всё, чтобы полить его дерьмом и доказать, что Калашников «украл конструкцию у немцев». Это по-русски.

Это чисто русский образ мыслей – это русская идеология. Но зачем нам такая идеология?

Свободное время

На Западе, при главенстве майоратного права младшие дети вынуждены были наниматься на службу и при наличии конкуренции обязаны были добиваться успехов в этой службе, иначе их уволят. Добиваться успехов своим умом, а для этого думать и думать, как сделать лучше. На Западе отстранённое от наследства дворянство вынуждено было творить, а это значит… – жить более интересно! Не только более богато, но и более интересно!! Отсюда огромное количество новшеств, возникших и возникающих на Западе, – от научных открытий до изобретений, улучшающих жизнь или увеличивающих производительность труда. Но творить - думать над проблемами и добиваться успехов в их решении, повторю – это увлекательное занятие, это то, чему можно посвятить свободное время. Разве может не доставить удовольствие выведение новой породы скота или создание паровой машины?

Человек не может не думать, если не спит. И как бы много человек и ни работал в рамках своей основной деятельности, но и у трудоголика появляется свободное время, в которое мозг свободен и может не думать над тем, что человек непосредственно делает в рабочее время. Чем в это время мозг занять, над чем думать?

И в свободное время человек может думать над решением различного рода проблем, но уже не связанных с его деятельностью, и получать удовольствие от решения этих задач – от своего творчества. История Запада показывает, что развитие мировой науки и техники в самых разнообразных ее областях во многом определялось людьми, которые не получили изначального образования в выбранном ими направлении деятельности, и в начале пути не являлись в этих своих «хобби» специалистами. Они были людьми, для которых наука была увлечением, которые занимались наукой, как развлечением.

И если вникнуть в детали открытий и изобретений, то огромное их количество сделано либо самоучками – людьми, для которых решение научных проблем было, повторюсь, увлечением, либо вообще людьми иных специальностей.

Вот военный инженер аж XVIII века Шарль Кулон, в свободное от войн и строительства крепостей время занимался проблемами физики и сегодня у нас единица измерения электричества – кулон. Священник Джозеф Пристли, в свободное от проповедей время открыл фотосинтез и кислород, установил обратную зависимость электрического взаимодействия от расстояния. Николай Коперник (это вообще рубеж XV-XVI веков) зарабатывал на жизнь как врач и юрист, но увлекался астрономией и создал гелиоцентрическую систему мира.

Возможно, тут было и влияние западных церквей, которые при догме непостижимости бога, считали постижимым его творения, и, в связи с этим, основали множество западных университетов, а православие в это время считало, что неграмотность – это основа благочестия. И это логично – чем человек глупее, тем легче буде верить во всякие глупости.

Как бы то ни было, но при наличии в России огромного количества достаточно обеспеченных и бездельных дворян, никто из них и ни думал получить удовольствие от личного познания мира. Лествичное право России узаконило класс паразитов, и сделало паразитизм главной русской идеей. «Не работать и хорошо жить» – вот цель, которую пытались и пытаются достичь лица, находящиеся в России на сцене всеобщего внимания - являющиеся образцом для подражания. И за ними это становится целью и народных масс.

Но из-за этого – из-за презрения к труду, - из жизни человека исключается удовольствие от творчества - люди просто ничего не знают о таком удовольствии. Однако свободное время в их жизни остаётся и остаётся вопрос, чем его занять? И в России нашли выход – свободное время надо занимать водкой – надо отключать мозги, не способные получать удовольствие от творчества.

Зайдите на любой форум для народных масс в интернете, и вы увидите ненависть этих масс к работе, их ожидание пятницы, когда можно будет напиться и очнуться с больной головой в понедельник. Русские хвастаются не открытиями и изобретениями, а количеством выпитой водки.

И это тоже составная часть русской идеологии.

В итоге

Наверное, есть и какие-то ещё составляющие русской идеологии, но давайте на этом остановимся и суммируем то, что рассмотрели.

Итак, чтобы быть русским в изначальном, старом понимании, ты обязан впитать в себя правила русской идеологии:

- смотреть и на общество, в котором непосредственно живёшь, и на государство, как на свою семью;

- обеспечивать жизнь семьи даже ценою собственной жизни;

- героем обязан стать тот, кому удобнее им стать, или кому выпал жребий;

- устанавливать, добиваться и поддерживать полное равенство во всём между всеми членами семьи, включая старших и начальников;

- иметь власть, которая будет заботиться исключительно обо всех и ни в коем случае не о части общества;

- помогать бескорыстно тем близким и товарищам, кто в этом нуждается;

- уважать, но не считать частную собственность святой;

- ненавидеть паразитов.

Это те составные части русской идеологии, против которых нет возражения, поскольку по своей сути это требование природы к человеку – жить во имя общества.

Но русская идеология к этим правилам допускала и исключения, и их извращения:

- равняться на худшего;

- избегать общих дел, если это возможно;

- воровать при случае;

- стремиться самому стать паразитом;

- ненавидеть выдающихся людей;

- использовать свободное время для выпивки.

С этими исключениями можно было бы справиться, путём организации презрения к таким людям в СМИ, но несчастьем СССР и России стало то, что СМИ и захватили как раз паразиты – интеллигенция, а она эти исключения – правила, по которым она сама жила и живёт, - сделала общерусской идеологией. Русская интеллигенция именно этой русской идеологией уничтожает русский народ как таковой.

Вот эту русскую идеологию и её извращение и надо изучать в вузах. Если у человека нет сил стать русским, то пусть хоть знает, как русские выглядят.