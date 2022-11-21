Итоги недели на ОСН: грабеж, прикрытый резолюцией Генассамблеи ООН

«Итоги недели» на ОСН

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В СТУДИИ:

Наталия Борисовна МЕТЛИНА - ЖУРНАЛИСТ, ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Марк БЕРНАРДИНИ - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Алексей Александрович БАРХАТОВ - ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ

ВЕДУЩИЙ:

Анатолий Юрьевич БАРАНОВ - ЖУРНАЛИСТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Не очень простой эфир. Гости в студии ни разу не оппозиция, но сами по себе люди здравомыслящие. Да и сам я в этой студии не хозяин...

В общем, вот так получилось.

На неделе было на события, как говорят наши украинские визави, "багато". От саммита G20, от которого ждали чего-то, но не особо дождались. До суда в Гааге, где суд признал, что определить степень участия или неучастия каждого из подозреваемых оказалось невозможно. А сами они в суде не присуствовали, но приговоры получились суровые - к пожизненному заключению. Которое, правда, оставаясь не территории РФ, осужденные отбывать не будут.

Указ Путина об изменении состава СПЧ вышел через полгода и три дня после смерти члена СПЧ Андрея Бабушкина, которого, наконец, вывели из его состава. А все эти полгода, так получается, он продолжал с того света исполнять обязанности, во всяком случае, влиял на кворум абсолютно точно.

Но главное все же:

ПАДЕНИЕ УКРАИНСКОЙ РАКЕТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ

AP: упавшая в Польше ракета была выпущена с территории Украины, чтобы сбить ракету России

Уже вроде бы все ясно: Третью мировую чуть было не начал полковник Владимир Алексеевич Брагин — командир 540 зенитно-ракетного полка, нанёсший удар по польскому трактору и убивший двух крестьян. Взрывы в Польше 15 ноября произошли в результате падения украинских ракет С-300 — The Washington Post.

Все согласны, включая поляков - кроме Зеленского, который продолжает утверждать, что удар нанесли русские войска, с расстояния в 900 км при предельной дальности С-300 в 300 километров.

РЕЗОЛЮЦИЯ О РЕПАРАЦИЯХ

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву

Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.

Постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими российские средства для продолжения поставок и оплаты уже переданных Киеву вооружений. Он назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".

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Ну какой же это неприкрытый грабеж? Очень даже прикрытый, резолюцией Генассамблеи ООН.

ЖКУ В МОСКВЕ ПОДОРОЖАЕТ

С 1 декабря в Москве повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги, подорожание ЖКУ будет почти на 5 процентных пунктов ниже инфляции, но достигнет 9 процентов.

Минимальный взнос на капитальный ремонт установят на уровне 24,09 рубля за квадратный метр. Цены на услуги по обращению с отходами останутся без изменения, льготы и субсидии сохранятся.

Обычно цены на коммунальные услуги меняют с 1 июля, однако решение о переносе индексации тарифов на декабрь приняли на федеральном уровне. В следующий раз тарифы планируют пересмотреть 1 июля 2024 года.

Что случилось такого при укрепляющемся рубле и стабильных ценах на энергоносители?