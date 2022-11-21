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Московский листок

Пожар на цветочном складе

Опубликовано 21.11.2022 в разделе комментариев 2

пожар москва склад
Пожар на цветочном складе

А правда, что так может полыхать на складе цветов? Флоксы? Георгины? Розы?

Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи. Семерых спасли - они скрывались от пламени в промышленном холодильнике.

Пожар вспыхнул вчера днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 на площади более 2,5 тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и 121 человек личного состава, а также специальный поезд.

Так и хочется спросить - ребята, а у вас на складах, наверно, и атомную бомбу хранить можно, а? Ну если в специальной упаковке?

И кто-то там объявлял какую-то повышенную террористическую готовность? А? Не слыхали?..

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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торф
Алеся Ясногорцева написал 21.11.2022 11:20
А может, торф? Это и удобрение, и горючее вещество. Да и химические удобрения могут гореть. Селитра даже взрывается.
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Это главная новость России по мнению сайта ФОРУМ.МСК !
параноик-шизофреник написал 21.11.2022 11:14
Наверное, это вездесущие "украинские диверсанты"? А на Рублевке скоро пожар будет?
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