Пожар на цветочном складе

А правда, что так может полыхать на складе цветов? Флоксы? Георгины? Розы?

Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы возросло до семи. Семерых спасли - они скрывались от пламени в промышленном холодильнике.

Пожар вспыхнул вчера днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 на площади более 2,5 тысяч квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 42 единицы техники и 121 человек личного состава, а также специальный поезд.

Так и хочется спросить - ребята, а у вас на складах, наверно, и атомную бомбу хранить можно, а? Ну если в специальной упаковке?

И кто-то там объявлял какую-то повышенную террористическую готовность? А? Не слыхали?..

А.Б.