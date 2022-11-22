Насчет мобилизации Песков ответил уклончиво

Возможность второй волны мобилизации в России в Кремле не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.
"Никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал представитель Кремля журналистам.
Он уточнил, что не может говорить за Министерство обороны РФ, но подчеркнул, что "в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет".
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Это называется "ответил уклончиво", как в анекдоте.
Интересно, а в Кремле шли подобные обсуждения 23 февраля сего года? Кажется, нет...
Между тем, ход спецоперации показывает, что численности личного состава в российских войсках явно не хватает: хоть бы то же оставление Херсона разве было вызвано не численным перевесом ВСУ на этом направлении? Как армия будет наступать, если на всех направлениях численный перевес у противника?
Значит, либо спецоперацию надо сворачивать, но об этом разговоров в Кремле точно не ведут. Либо надо наступать, но тогда мобилизация.
Как раз к весне пополнение будет укомплектовано, обучено и направлено в зону спецоперации.
Или сворачивать лавочку...
А.Б.
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Абрамовича с Дерипаской, Сечина с Миллером? написал 22.11.2022 01:15
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Слова Марша - это видоизмененный текст гимна ОУН ("Зродились ми великоi години...) Олеся Бабия и Емельяна Нижанковского.
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Русский перевод.
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1-й куплет
Родились мы в великий час,
Среди пожаров и пламени войны.
Взрастили нас боль за судьбу Украины,
гнев и ярость на врагов.
2-й куплет
Мы идем в бой победным маршем,
Твердые, могучие, несокрушимые, как гранит,
Ибо плач не дал никому еще свободы,
Кто борец - тот обретает мир.
1-й припев:
Украина!
Святая Мать Героев,
Взойди к сердцу моему!
За Твою славу,
За Твои Святые Идеи!
Пусть душа моя в тебе возродится,
Славой твоей озарится!
Страха пусть не знает,
Не знает, что такое сомнение!
2-й припев:
Скрепи мой дух, закали волю,
Чтоб смело шел я в бой!
Чтобы вера моя была гранитной,
Чтобы возросло рвение, мощь!
Святая, Могучая, Соборная!
Слава Украине!
Героям слава!
Слава нации!
Смерть врагам!
Украина - превыше всего!
Украина - превыше всего!
3-й куплет:
Великую правду- для всех единую,
Наш гордый клич народу несет!
Отчизне будь ты верен всегда,
Нам Украина превыше всего!
4-й куплет:
Ведет нас в бой Героев наших слава,
Для нас закон - самый высокий приказ!
Соборная Украинская есть держава -
Одна на век, от Сана до Кавказа!
мобилизация в РФ была сорвана: написал 22.11.2022 01:03
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Путинская контрактная армия в 100 тысяч человек была разгромлена, армия из 300 тысяч "мобиков" будет разгромлена еще быстрее.
Следующая мобилизация даст не более 100 тысяч "мобиков", которые тоже будут разгромлены.
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Этот военный прием называется "бить противника по частям", им прекрасно пользовался еще вождь рабов Спартак.
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Дальше Путину придется посылать на фронт опору трона: ментов и гбэшников, которые умеют воевать только с безоружным народом, и тоже будут разгромлены.
А потом наступит крах путинского царства.
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Источники в Кремле сообщают, что Путин надеется только на раскол Запада и прекращение помощи Украине...
Такой вот "Потрясатель Вселенной" Володик Путин, Государь из питерской подворотни.