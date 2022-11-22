Насчет мобилизации Песков ответил уклончиво

Возможность второй волны мобилизации в России в Кремле не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

"Никаких обсуждений на этот счет нет", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он уточнил, что не может говорить за Министерство обороны РФ, но подчеркнул, что "в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет".

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Это называется "ответил уклончиво", как в анекдоте.

Интересно, а в Кремле шли подобные обсуждения 23 февраля сего года? Кажется, нет...

Между тем, ход спецоперации показывает, что численности личного состава в российских войсках явно не хватает: хоть бы то же оставление Херсона разве было вызвано не численным перевесом ВСУ на этом направлении? Как армия будет наступать, если на всех направлениях численный перевес у противника?

Значит, либо спецоперацию надо сворачивать, но об этом разговоров в Кремле точно не ведут. Либо надо наступать, но тогда мобилизация.

Как раз к весне пополнение будет укомплектовано, обучено и направлено в зону спецоперации.

Или сворачивать лавочку...

А.Б.