Судя по регулярным грозным заявлениям заместителя Председателя Совета Безопасности РФ, экс-президента РФ Дмитрия Медведева в связи с ситуацией на Украине похоже он начал избирательную кампанию по выборам Президента РФ 2024 года. А скорее досрочных президентских выборов. Видя провал В. Путина на Украине и его неспособность адекватно реагировать на происходящее он осознал, что "Акела промахнулся" и возможно пришло его время.

Напомню, что в августе 2008 года именно Президент РФ Д.Медведев взял на себя ответственность за решение ввести войска в Грузию. В то время, как председатель правительства РФ В.Путин, перед этим срочно сбежал из Москвы на открытие Олимпиады в Пекине, чтобы избежать ответственности за принятие очень непростых решений в той кризисной ситуации.

И самое интересное, что, по словам Д.Медведева в интервью вскоре после победы в Грузии он, как президент РФ, в течение суток не мог связаться со своим премьер-министром в Пекине, поскольку все телефоны Путина, включая правительственной связи были отключены.

И тогда впервые произошел публичный конфликт между Медведевым и Путиным, поскольку Путин отрицал этот позорный факт. Но то, что Путин вернулся в Россию лишь, когда ситуация стабилизировалась и наши войска вошли в Цхинвал это достоверный факт. И он, прилетев из Пекина во Владикавказ, демонстративно не стал встречаться с командованием военной операции в Грузии, а провел лишь совещание с администрацией Северной Осетии по поводу помощи беженцам.

Так что запасаемся попкорном и возможно в недалеком будущем будем наблюдать схватку двух бульдогов под ковром. Как это описано в знаменитой метафоре: "Схватка бульдогов под ковром — ничего не видно, только время от времени вываливается загрызенный насмерть бульдог"