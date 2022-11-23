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Московский листок

Остатки здоровья под окнами гарантов

Опубликовано 23.11.2022 автором Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Остатки здоровья под окнами гарантов

В 2015 году Вере Васильевне Шиховой уже случилось пережить смертельный май. Её давление в те дни держалось на отметке — 65/35. Всё сказалось — и многолетние потрясения в борьбе за права своего сына (пострадавшего в аварии на прокопьевской шахте Зиминка), и судебные преследования со стороны Ирины Чулянчик (председателя прокопьевской МСЭ, той самой, что стояла на 80% трудоспособности для шахтёра-инвалида), и последствия многомесячных пикетов.

Тогда Вере Васильевне удалось выжить. Более того, уже в июле 2015-го она снова вернулась в Москву, на этот раз разместившись с вахтой протеста у Останкино, поближе к прессе. Этот пикет у Останкино продолжался в течение одного года и трёх месяцев. Вера Васильевна (инвалид 2 группы) жила на скамейке под плёнкой, и в 20-ти градусные морозы, и в жару, пока не пришлось прервать пикет в октябре 2016-го, чтобы срочно выехать в Прокопьевск к сыну - состояние его здоровья резко ухудшилось.

 

Но и после этого беспримерного пикета прошло уже 6 лет. Здоровье Веры Васильевны за это время не поправилось, а только усугубилось, но она вынуждена вновь обивать пороги российской власти. Авария на шахте произошла далёким августом 2010 года (Александру Шихову тогда было 23 года, сейчас ему уже 35), социальные гарантии, на которые мог рассчитывать переломанный шахтёр, чудесным образом обходят его уже 13-й год. Чиновники самых широких уровней не находят никаких нарушений в прокопьевской драме, второй десяток лет играясь с семьёй Шиховых в чиновничий футбол.

 

И всё повторяется по кругу. Два пикетных месяца в Москве 2022-го года чиновники снова футболят Веру Васильевну — обращения или пересылают в кемеровские ведомства или пустословно обещают во всём разобраться. Шиховы выживают на пенсию Веры Васильевны в 11 тысяч рублей, в Москве ей приходится держаться за край и без того нищенский жизни, чтобы не потерять возможность обращаться в столичные ведомства напрямую. Она благодарит всех москвичей, что помогли ей с одеждой (дабы не замёрзнуть под окнами чиновников в многочасовых пикетах) и не стать жертвой голода.

 

19 ноября состояние Веры Васильевны снова резко ухудшилось. Давление вернулось к критическим отметкам — 80/50, произошёл разрыв барабанной перепонки левого уха, проявились зимние осложнения последствий травмы межпозвонковых шейных дисков. Но с полным пакетом документов, которые подтверждают правоту её обращений, Вера Шихова вновь вышла к Приёмной Президента. Остатки своего здоровья она готова вложить без остатка в защиту своего сына-шахтёра.

 

Никто из чиновников не желает вовремя остановить эту пограничную ситуацию? Ситуацию, полную абсурда и возможности непоправимой драмы. Ведь вряд ли кто из столичных гарантов сможет возразить, что Шихова в их ведомство не обращалась.

 



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