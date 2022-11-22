В Лавру пришла контрразведка с обыском

Сотрудники Службы безопасности Украины 22 ноября пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру.

СБУ проводит в лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и диверсионно-разведывательные группы.

В середине ноября в соцсетях появилось видео с «молитвой за русских» в Киево-Печерской лавре. Прихожане на видео пели «Звон плывет, плывет над Россией... Пробуждается Матушка-Русь».

Глава спецслужбы Василий Малюк заявил, что исполнение таких песен «вредит безопасности и интересам Украины и ее граждан».

«И мы не допустим таких проявлений», - сказал он.

Позже СБУ возбудила уголовное дело об оправдании действий РФ на Украине в Киево-Печерской лавре.

Видимо, диверсионно-террористическая группа певцов песен вредит госбезопасности.

Впрочем, в России тоже привлекают граждан за пение украинских песен, в частности, песни "Червона калына".

Выявлять песенный терроризм проще, чем динамитный.

А.Б.