Почему не нанять иностранцев?

В Катаре открылся Чемпионат мира по футболу. Эквадор одержал победу над сборной хозяев со счётом 2:0. В сети уже шутят – главное, чтобы после поражения Катар не закрыл ЧМ-2022.

Чемпионат бойкотировали болельщики многих стран из-за политики руководства страны, смертей рабочих, коррумпированности FIFA и прочего.

И чтобы показать, как в Катаре на самом деле всё хорошо, организаторы наняли индусов, которые притворяются футбольными фанатами разных государств. Видео и фото в сети имеются, как доказательство.

А я вот думаю, нам ведь тоже все нипочем?

Нам даже индусов нанимать не нужно, своих гастарбайтеров из бывших республик полным-полно.

И вполне можем имитировать всенародную поддержку всего, что угодно: акций "Единой России", всенародное одобрение правительства, толпы иностранных туристов и даже очереди в военкоматы.

А.Б.