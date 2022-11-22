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Московский листок

Рухнула система поэтапной эвакуации раненых

Опубликовано 22.11.2022 в разделе комментариев 0

украина война
Рухнула система поэтапной эвакуации раненых

Британский наемник по имени Шариф в интервью Bild пожаловался на отсутствие помощи раненым в бою.

Четыре недели назад он получил тяжелые ранения в боях в Херсонской области. Шариф заявил, что украинские военнослужащие «полностью предоставлены сами себе» без обезболивающих и без снабжения.

«Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытаскивать людей оттуда», — сказал наемник, выносить которого с поля боя пришлось сослуживцам.

Это известные вещи - раненых с украинской стороны обслуживает гражданская сеть медучреждений, специализированной военной медицины просто нет.

В результате большинство раненых либо погибает, либо становятся инвалидами. В строй возвращаются немногие.

Напомню, что в последний период Великой отечественной войны в строй возвращалось более 70 процентов раненых. В этом и есть главное предназначение военно-полевой медицины.

Но в российской армии дела немногим лучше. Организация и тактика медицинской службы осталась только в учебниках.

Есть госпитальная база тыла, скажем, отличный военный госпиталь в Ростове-на-Дону, но вот системы поэтапной эвакуации туда больных и раненых - нет. Чем занимается медицинский взвод в составе батальона, для меня загадка. И почему раненые оказываются в гражданских больницах Ростовской области - тоже загадка.

Эвакуация раненых с поля боя как таковая тоже на плечах самих военнослужащих, такая техника, как транспортер переднего края, разработанный еще в 1950-х годах, отсутствует как класс. Эвакуация раненых на спешно переоборудованной под это военной технике, и тем более на гражданских автомобилях "скорой" - это не выход.

И куда эвакуировать? Как я понимаю, медсанбатов тоже нет. Нет госпитальной базы фронта. То есть как у американцев во Вьетнаме - разу с поля боя на вертолете на авианосец... Только авианосцев тоже нет в степях Украины, да и вертолетов тоже не густо...

 А.Б.



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