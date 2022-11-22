Здравствуйте, дела как в курятнике, каждый вышестоящий гадит на голову нижесидящему...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469 Вот еще ссылка на карту

Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, если бы не вы, то зачем бы это все было нужно? И кому?.. В всяком случае, властям в любой стране мира - не нужно. У них свои виды на наши головы. Лучше в касках...

Итак, сначала без комментариев.

- Полковник ГОМУ Генштаба попался на взятке стиральной машиной - теперь ясно, почему все так с мобилизацией

- Bloomberg: поставки нефти из РФ в Северную Европу рухнули на 90% - Обстрелы ЗАЭС привели к нерадиоактивной утечке из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов, говорится в МАГАТЭ

- Турция готовится к четвертой наземной операции в Сирии

- Крупнейший производитель графических процессоров Nvidia прекратил все операции в России

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Насчет мобилизации Песков ответил уклончиво https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Германия начала готовиться к большой войне https://forum-msk.org/material/news/1...

3 В Лавру пришла контрразведка с обыском https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Рухнула система поэтапной эвакуации раненых https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Почему не нанять иностранцев? https://forum-msk.org/material/news/1...