Здравствуйте, дела как в курятнике, каждый вышестоящий гадит на голову нижесидящему...
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469 Вот еще ссылка на карту
Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Еще раз спасибо за поддержку, если бы не вы, то зачем бы это все было нужно? И кому?.. В всяком случае, властям в любой стране мира - не нужно. У них свои виды на наши головы. Лучше в касках...
Итак, сначала без комментариев.
- Полковник ГОМУ Генштаба попался на взятке стиральной машиной - теперь ясно, почему все так с мобилизацией
- Bloomberg: поставки нефти из РФ в Северную Европу рухнули на 90% - Обстрелы ЗАЭС привели к нерадиоактивной утечке из-за повреждения резервуаров для хранения конденсатов, говорится в МАГАТЭ
- Турция готовится к четвертой наземной операции в Сирии
- Крупнейший производитель графических процессоров Nvidia прекратил все операции в России
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Насчет мобилизации Песков ответил уклончиво https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Германия начала готовиться к большой войне https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Лавру пришла контрразведка с обыском https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Рухнула система поэтапной эвакуации раненых https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Почему не нанять иностранцев? https://forum-msk.org/material/news/1...
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