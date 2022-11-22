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Московский листок

В Лавру пришла контрразведка с обыском

Опубликовано 22.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, дела как в курятнике, каждый вышестоящий гадит на голову нижесидящему...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469 Вот еще ссылка на карту

Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, если бы не вы, то зачем бы это все было нужно? И кому?.. В всяком случае, властям в любой стране мира - не нужно. У них свои виды на наши головы. Лучше в касках...

Итак, сначала без комментариев.

- Полковник ГОМУ Генштаба попался на взятке стиральной машиной - теперь ясно, почему все так с мобилизацией

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А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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