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Московский листок

На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных

Опубликовано 23.11.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных

Украинская прокуратура обвинила в «вероломстве» и «нарушении законов войны» российских военнослужащих, расстрелянных после сдачи в плен украинскими силовиками в селе Макеевка в ЛНР. 

«Луганская областная прокуратура (Украины — прим. ТАСС) внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.

***

Конечно, незнание закона не освобождает от ответственности, но все же интересно было бы почитать про "законы войны" в украинском уголовном законодательстве. За какое нарушение "законов войны" полагается смертная казнь, причем без суда и следствия.

А вообще хуцпа, конечно.

Причем в распоряжении РФ имеются куда более вопиющие кадры, где снимают с живых людей кожу, подвергают другим средневековым пыткам. Причем эти съемки делали сами украинские военные, так сказать, на память. Потом эти съемки обнаруживают либо у пленных, либо убитых украинских солдат и офицеров.

Почему российская сторона не актуализирует эти материалы? Мне это не известно.

Но даже того, что есть в открытом доступе, достаточно, чтобы составить себе представление о масштабах происходящего.

Причем, это не дикие борцы за свободу, какие-нибудь зулусы 19-го века, с которых просто глупо спрашивать соблюдения Женевских конвенций и прочего. Но тут все же регулярная армия европейской страны, члена ООН и множества других международных организаций. Скоро в НАТО примут...

Причем это не вчера началось. Весь мир давно молчит о зверствах украинских вооруженных формирований во время 8-летнего конфликта на Донбассе, послужившего прологом к российскому вторжению 24 февраля. Адекватного или нет - другой вопрос. 

Но ведь зверства-то были, и они в достаточной мере задокументированы, чтобы на них хоть как-то отреагировать.

Все говорят, что это Россия виновата в развязывании конфликта на Донбассе, что это лично Стрелков-Гиркин с пятьюдесятью бойцами, вооруженными стрелковым оружием, начали войну... Но мог ли Стрелков это сделать, с тем ограниченным ресурсом, что у него был? Это Стрелков, находясь в блокированном Славянске, неизвестным способом сбил пассажирский самолет из невесть откуда взявшегося "Бука", который потом неизвестно, куда делся.  Ну и войну он же начал...

Но разве не и.о.президента Украины Турчинов еще 7 апреля 2014 года, в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением Харьковской и Донецкой народных республик, объявил о применении тяжелого вооружения против митингующих и протестующих? Стрелков же только в ночь с 11 на 12 апреля с 52 бойцами пересёк государственную границу Украины... А 14 числа Турчинов уже подписал указ о начале "антитеррористической" операцуии.

В Харькове, в котором никогда не было никакого Стрелкова, первыми объявили о независимости от Украины. И там независимую республику подавили пулеметами. Первая волна политической эмиграции с Украины была из Харькова. И эти люди уже много порассказали о зверствах тамошних "патриотов". Но их никто не слушал. Их как бы не было.

И Одессу 2 мая тоже устроил не Стрелков. Не он поджигал Дом профсоюзов с людьми, не он добивал палками тех, кто пытался спастись, выпрыгивая из окон.

Там такая вот логика. И в этой логике завести уголовное дело против убитых - вполне даже допустимо. Логично. Ну раз убили, значит, виноват...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
***** написал 23.11.2022 00:53
повсюду кровь, резня и бойня, границ извечный передел вот потому-то гуманисты всегда за массовый расстрел.
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