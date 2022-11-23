Умер самый известный бандеровец Юрий Шухевич

22 ноября, находясь на лечении в Германии, скончался сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Р. Шухевича Юрий Шухевич.

Юрий-Богдан Романович Шухевич родился 28 марта 1933 года во Львовской области.

Был диссидентом, провел 28 лет в застенках СССР как политический заключенный, где ослеп.

В 1990 году организовал бандеровскую партию "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО) и был ее Председателем (в 1990 -1994 и 2005 - 2014 гг.)

УНА-УНСО располагала собственным военизированным крылом, боевики которого участвовали в силовом противодействии пророссийским организациям на Украине, демонтаже коммунистической символики, проукраинской пропаганде, в вооруженных конфликтах на территории бывшего СССР.

9 августа 2006 года Юрию Шухевичу указом президента Украины Виктора Ющенко было присвоено звание «Герой Украины» - "за гражданское мужество, многолетнюю общественно-политическую и правозащитную деятельность во имя обретения независимости Украины."

В 2014 - 2019 гг. Юрий Шухевич был народным депутатом Верховной Рады Украины.

В одном из интервью 2010 года он заявил, что Кубань, Белгородчина и южный Дон - украинские земли, которые рано или поздно вернутся в состав Украины, и «мы сможем возобновить украинскую Украину от Тисы по Кавказ».

Являлся одним из авторов законопроекта о разрыве дипломатических отношений с Россией.