SSJ100 впервые поставят с подержанными двигателями

Авиакомпания «Азимут» в этом году впервые в истории российской авиации получит самолет Superjet 100 c двигателями «второй категории», которые уже были в эксплуатации и взяты из так называемого подменного пула, сообщает «Коммерсант».

Источники издания отметили, что передача самолета перевозчику была задержана из-за того, что в Росавиации долго решали, как оформлять документацию летной годности SSJ.

У нас давно проблема с двигателестроением - именно не с двигателями для какого-то отдельного самолета, а с отраслью в целом.

Крупные двигателестроительные компании давно уже разоряют, делят - я только вспомню одну историю, с заводом "Салют" в Москве, где инженеры и технологи уже лет 15 ведут борьбу за то, чтобы их не выселяли из общежития. Я не говорю о том, что жить в общежитии по двадцать лет само по себе безобразие, но и оттуда ведь выживают. И вы от этих людей хотите трудовых подвигов?

Ну и "Мотор Сич" как поставщика аваиационных двигателей мы по понятным причинам потеряли.

И я понятия не имею, на чем мы будем летать - вот хотелось бы взглянуть в глаза тем, кто делал ставку на авиационный секонд-хенд...

А.Б.