Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King

Опубликовано 23.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King

Это будет первая поставка Соединенным Королевством Украине пилотируемых летательных аппаратов. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву.

Украинские военные прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. В общей сложности британцы обучили 10 украинских экипажей.

В общем, это новый этап спецоперации - до определенного момента поставки западных летательных аппаратов считались бессмысленными, не успевали подготовить экипажи. Но с затягиванием конфликта времени стало больше, и к весне следует ожидать появления в небе над Украиной боевой авиации стран НАТО. Пусть и списанной, но вполне пригодной...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Лавру пришла контрразведка с обыском
В Лавру пришла контрразведка с обыском
22.11.2022
Итоги недели на ОСН: грабеж, прикрытый резолюцией Генассамблеи ООН
Итоги недели на ОСН: грабеж, прикрытый резолюцией ...
21.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" (0)
Борис Джонсон раскрыл тайны европейской политики (0)
Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King (0)
SSJ100 впервые поставят с подержанными двигателями (0)
На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных (6)
Остатки здоровья под окнами гарантов (3)
В Лавру пришла контрразведка с обыском (0)
Рухнула система поэтапной эвакуации раненых (3)
Почему не нанять иностранцев? (0)
В Лавру пришла контрразведка с обыском (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss