Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King

Это будет первая поставка Соединенным Королевством Украине пилотируемых летательных аппаратов. Вертолеты, один из которых уже находится на Украине, станут частью нового пакета военной помощи Киеву.

Украинские военные прошли программу шестинедельной подготовки, пилотируя вертолеты, снятые с вооружения королевских ВМС в 2018 году. В общей сложности британцы обучили 10 украинских экипажей.

В общем, это новый этап спецоперации - до определенного момента поставки западных летательных аппаратов считались бессмысленными, не успевали подготовить экипажи. Но с затягиванием конфликта времени стало больше, и к весне следует ожидать появления в небе над Украиной боевой авиации стран НАТО. Пусть и списанной, но вполне пригодной...

А.Б.