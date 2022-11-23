Борис Джонсон раскрыл тайны европейской политики

Власти Германии до начала российской спецоперации считали лучшим вариантом с экономической точки зрения стремительное поражение Украины, заявил в интервью телеканалу CNN бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что, если это случится, то станет катастрофой, и было бы лучше, если бы все поскорее закончилось, и Украина сдалась", - сказал он.

Бывший премьер добавил, что власти Франции буквально до последнего момента отрицали возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

В целом, это как раз позиция здравого смысла - и сам конфликт до 24 февраля мог себе представить только психически не вполне здоровый человек, а уж то, что он затянется до следующей зимы - и вовсе...

Но возобладала позиция психически нестабильных - как с британской, польской и американской сторон, так и с российской - что уж греха таить... Ну посмотрите на Джонсона - пациент же очевидный.

Будущие историки, конечно, опишут все другими красками, в более восторженных тонах. А я вот вижу одну сплошную дурку мирового масштаба.