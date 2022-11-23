Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости"

Опубликовано 23.11.2022 в разделе комментариев 0

война зеленский
Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости"

Свыше 4 тысяч пунктов оказания базовых услуг людям развернуты по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил Владимир Зеленский.

Пункты будут работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет.

В общем, приюты. Хотя если назвать ночлежку "пунктом несокрушимости", выглядит куда оптимистичней.

Ну так можно и теплый сортир назвать "пунктом очищения духа", почему нет?

В администрации Зеленского полагают, что удачный PR может заменить людям свет, теплую воду и крышу над головой.

Но вообще морально-этическая составляющая Армагеддона на Украине чудовищна. Выглядит чудовищно, и никаким PR-ом с российской стороны не прикрыта. Мы сами создаем на Украине Мордор, общество тотальной ненависти - я просто не представляю, что потом с ним делать, если удастся все же выиграть эту спецвойну.

Ну а если не удастся, то, наоборот, очень себе представляю, что они с нами сделают.

Но я оптимист, я не доживу...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Лавру пришла контрразведка с обыском
В Лавру пришла контрразведка с обыском
22.11.2022
Итоги недели на ОСН: грабеж, прикрытый резолюцией Генассамблеи ООН
Итоги недели на ОСН: грабеж, прикрытый резолюцией ...
21.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" (0)
Борис Джонсон раскрыл тайны европейской политики (0)
Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King (0)
SSJ100 впервые поставят с подержанными двигателями (0)
На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных (6)
Остатки здоровья под окнами гарантов (3)
В Лавру пришла контрразведка с обыском (0)
Рухнула система поэтапной эвакуации раненых (3)
Почему не нанять иностранцев? (0)
В Лавру пришла контрразведка с обыском (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss