Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости"

Свыше 4 тысяч пунктов оказания базовых услуг людям развернуты по всей Украине на случай длительных отключений электроэнергии, сообщил Владимир Зеленский.

Пункты будут работать в бесплатном и круглосуточном режиме при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях МЧС. В них можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин. Там также есть вода, свет, мобильная связь, интернет.

В общем, приюты. Хотя если назвать ночлежку "пунктом несокрушимости", выглядит куда оптимистичней.

Ну так можно и теплый сортир назвать "пунктом очищения духа", почему нет?

В администрации Зеленского полагают, что удачный PR может заменить людям свет, теплую воду и крышу над головой.

Но вообще морально-этическая составляющая Армагеддона на Украине чудовищна. Выглядит чудовищно, и никаким PR-ом с российской стороны не прикрыта. Мы сами создаем на Украине Мордор, общество тотальной ненависти - я просто не представляю, что потом с ним делать, если удастся все же выиграть эту спецвойну.

Ну а если не удастся, то, наоборот, очень себе представляю, что они с нами сделают.

Но я оптимист, я не доживу...

А.Б.