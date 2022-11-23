Мы сами создаем на Украине Мордор

Здравствуйте, дела как в кино с Фредди Крюгером, чем дальше, тем страшней...
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Еще раз спасибо за поддержку, если бы не вы, то зачем бы это все было нужно? А с другой стороны - вам это точно нужно?
Я периодически отсылаю к ФОРУМу.мск, старейшему, наверно, политическому ресурсу в России, где эти мои хроники есть в текстовом варианте. В каком-то смысле это провокация - ФОРУМ.мск ограничен в доступе Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры в самом начале спецоперации. Но он работает, только зайти туда можно лишь через VPN - или из-за границы.
И какой результат? Конечно, посещаемость рухнула - ведь и поисковая выдача Яндекса больше для ФОРУМа.мск не работает. Но с Украины, с Канадчины, с Израильщины - вход свободный. В итоге получилась вместо площадки для размышлений и анализа происходящего - пропагандистский рупор крайнего украинского национализма: вот прямо вешать москалей, и меня, раба божьего, в первую голову.
Я считаю, это великий успех российской пропаганды при поддержке Генпрокуратуры, естественно.
И как теперь быть, я, честно говоря, не знаю.
А теперь к новостям, сначала без комментариев.
- Минфин США разрешил финоперации, связанные с поставками нефти России в ряд стран Европы
- В Иерусалиме произошёл взрыв рядом с центральной автобусной станцией
- Министр иностранных дел Украины Кулеба, заявил, что западные страны не имеют права уставать от помощи Украине
- Обыски СБУ прошли на территории Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря, а также в Сарненско-Полесской епархии УПЦ Ровенской области
- Бывший посол Мельник, назвавший канцлера Германии "обиженной колбасой", назначен на должность замглавы МИД Украины
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 SSJ100 впервые поставят с подержанными двигателями
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Борис Джонсон раскрыл тайны европейской политики
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости"
https://forum-msk.org/material/news/1...
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