Мы сами создаем на Украине Мордор

Здравствуйте, дела как в кино с Фредди Крюгером, чем дальше, тем страшней...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, если бы не вы, то зачем бы это все было нужно? А с другой стороны - вам это точно нужно?

Я периодически отсылаю к ФОРУМу.мск, старейшему, наверно, политическому ресурсу в России, где эти мои хроники есть в текстовом варианте. В каком-то смысле это провокация - ФОРУМ.мск ограничен в доступе Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры в самом начале спецоперации. Но он работает, только зайти туда можно лишь через VPN - или из-за границы.

И какой результат? Конечно, посещаемость рухнула - ведь и поисковая выдача Яндекса больше для ФОРУМа.мск не работает. Но с Украины, с Канадчины, с Израильщины - вход свободный. В итоге получилась вместо площадки для размышлений и анализа происходящего - пропагандистский рупор крайнего украинского национализма: вот прямо вешать москалей, и меня, раба божьего, в первую голову.

Я считаю, это великий успех российской пропаганды при поддержке Генпрокуратуры, естественно.

И как теперь быть, я, честно говоря, не знаю.

А теперь к новостям, сначала без комментариев.

- Минфин США разрешил финоперации, связанные с поставками нефти России в ряд стран Европы

- В Иерусалиме произошёл взрыв рядом с центральной автобусной станцией

- Министр иностранных дел Украины Кулеба, заявил, что западные страны не имеют права уставать от помощи Украине

- Обыски СБУ прошли на территории Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря, а также в Сарненско-Полесской епархии УПЦ Ровенской области

- Бывший посол Мельник, назвавший канцлера Германии "обиженной колбасой", назначен на должность замглавы МИД Украины

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 SSJ100 впервые поставят с подержанными двигателями

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Борис Джонсон раскрыл тайны европейской политики

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости"

https://forum-msk.org/material/news/1...