Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мы сами создаем на Украине Мордор

Опубликовано 23.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, дела как в кино с Фредди Крюгером, чем дальше, тем страшней...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Еще раз спасибо за поддержку, если бы не вы, то зачем бы это все было нужно? А с другой стороны - вам это точно нужно?

Я периодически отсылаю к ФОРУМу.мск, старейшему, наверно, политическому ресурсу в России, где эти мои хроники есть в текстовом варианте. В каком-то смысле это провокация - ФОРУМ.мск ограничен в доступе Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры в самом начале спецоперации. Но он работает, только зайти туда можно лишь через VPN - или из-за границы.

И какой результат? Конечно, посещаемость рухнула - ведь и поисковая выдача Яндекса больше для ФОРУМа.мск не работает. Но с Украины, с Канадчины, с Израильщины - вход свободный. В итоге получилась вместо площадки для размышлений и анализа происходящего - пропагандистский рупор крайнего украинского национализма: вот прямо вешать москалей, и меня, раба божьего, в первую голову.

Я считаю, это великий успех российской пропаганды при поддержке Генпрокуратуры, естественно.

И как теперь быть, я, честно говоря, не знаю.

 

А теперь к новостям, сначала без комментариев.

- Минфин США разрешил финоперации, связанные с поставками нефти России в ряд стран Европы

- В Иерусалиме произошёл взрыв рядом с центральной автобусной станцией

- Министр иностранных дел Украины Кулеба, заявил, что западные страны не имеют права уставать от помощи Украине

- Обыски СБУ прошли на территории Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря, а также в Сарненско-Полесской епархии УПЦ Ровенской области

- Бывший посол Мельник, назвавший канцлера Германии "обиженной колбасой", назначен на должность замглавы МИД Украины

 

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1 На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 SSJ100 впервые поставят с подержанными двигателями

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Борис Джонсон раскрыл тайны европейской политики

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости"

https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы сами создаем на Украине Мордор
Мы сами создаем на Украине Мордор
23.11.2022
Итоги недели на ОСН: грабеж, прикрытый резолюцией Генассамблеи ООН
Итоги недели на ОСН: грабеж, прикрытый резолюцией ...
21.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мы сами создаем на Украине Мордор (0)
Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" (2)
Борис Джонсон раскрыл тайны европейской политики (1)
Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King (0)
SSJ100 впервые поставят с подержанными двигателями (1)
На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных (10)
Остатки здоровья под окнами гарантов (3)
В Лавру пришла контрразведка с обыском (0)
Рухнула система поэтапной эвакуации раненых (4)
Почему не нанять иностранцев? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss