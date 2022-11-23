ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 1 декабря иноагенты должны изменить маркировку своих материалов. Единственный содержательный смысл изменения состоит в том, что теперь надо в дисклеймере указывать своё имя, хотя очевидно, что материалы, подлежащие маркировке, и без того выходят подписанными. Параллельно правительство публично обещает с того же 1 декабря систематически нарушать закон о личных данных и Конституцию РФ, выкладывая личную информацию об иноагентах в открытый доступ без их согласия. И наконец, ФСБ публикует длинный список того, о чем иноагентам нельзя говорить, хотя вроде бы и другим российским гражданам обо всём, что указано в списке, говорить не рекомендуется. Законы о фейках и о дискредитации давно вступили в силу.

Если учесть, что иноагентов, оставшихся в России, можно пересчитать по пальцам, а те, что уехали, всё равно ничего соблюдать не будут, возникает вопрос: в чем смысл всего этого бюрократического творчества?

Понятно, что начальство не оставляет надежд выдавить из страны немногих оставшихся. Но и мы не оставляем надежды досидеть до конца спектакля.

Дело явно не в том, кто говорит, а в том, о чем говорят. Нас ждет новый поток плохих новостей, причем не только с Украины. И власть имущие стараются оградить себя, если и не от самих фактов, то хотя бы от комментариев. Список тех, кому будет разрешено рассказывать про неприятности, в данный момент, похоже, уточняется.

К несчастью для его авторов, события всё равно идут своим чередом, ситуация развивается в совершенно определенном направлении. И никакими решениями официальных органов это не изменить, никакими запретами не скрыть. А главное, вопреки любой пропаганде, в России достаточно людей, способных думать своей головой и делать самостоятельные выводы.

И кстати, к сведению господ бюрократов: русский язык достаточно богат, чтобы выражать любые мысли можно было с помощью доступных слов и образов, даже не нарушая запретов, сколько бы их ни напридумывали. Единственный способ искоренить крамольные высказывания раз и навсегда, это полностью запретить русскую речь.