Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А вы воруете?

Опубликовано 23.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Россияне стали чаще воровать продукты в магазинах: число арестованных и оштрафованных за это выросло на 17% за год.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

***

С января по июнь 2022 года суды признали виновными в мелких хищениях (имущество стоимостью до 2500 рублей, административка) 67 113 человек. Чаще всего крадут алкоголь, колбасы, мясо, сливочное масло и сладости.

А вы покупаете краденое?

Я - нет, но это дело времени.

Вот вчера на рынке - к прилавкам подходит вор, так и говорит, "Вот я украл в супере", и предлагает торговкам нарезку колбасы, рыбы, еще чего-то.

Те берут, как я понял, регулярно - вора знают по имени, это молодой парень, похоже, наркоман.

Другим разом взял бы его за жопу и отвел, куда следует. А сейчас молчу - что ж, торговкам голодными сидеть?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы сами создаем на Украине Мордор
Мы сами создаем на Украине Мордор
23.11.2022
А вы воруете?
А вы воруете?
23.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А вы воруете? (0)
О цензуре (0)
Умер самый известный бандеровец Юрий Шухевич
Мы сами создаем на Украине Мордор (0)
Зеленский откроет более четырех тысяч "пунктов несокрушимости" (1)
Борис Джонсон раскрыл тайны европейской политики (2)
Власти Великобритании передадут Киеву три вертолета Sea King (0)
SSJ100 впервые поставят с подержанными двигателями (1)
На Украине прокуратура обвиняет расстрелянных (11)
Остатки здоровья под окнами гарантов (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss