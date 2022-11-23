А вы воруете?:

Россияне стали чаще воровать продукты в магазинах: число арестованных и оштрафованных за это выросло на 17% за год.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

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С января по июнь 2022 года суды признали виновными в мелких хищениях (имущество стоимостью до 2500 рублей, административка) 67 113 человек. Чаще всего крадут алкоголь, колбасы, мясо, сливочное масло и сладости.

А вы покупаете краденое?

Я - нет, но это дело времени.

Вот вчера на рынке - к прилавкам подходит вор, так и говорит, "Вот я украл в супере", и предлагает торговкам нарезку колбасы, рыбы, еще чего-то.

Те берут, как я понял, регулярно - вора знают по имени, это молодой парень, похоже, наркоман.

Другим разом взял бы его за жопу и отвел, куда следует. А сейчас молчу - что ж, торговкам голодными сидеть?