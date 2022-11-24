Наша стратегия

(в связи с СВО тем более)

Стратегия России была очевидной в прошлом веке. Это индустриализация в подавляющем числе. И индустриализация ради военно-промышленного комплекса в особенности; и чтобы выжить в первой, второй и холодной войнах. Кстати, кое-кем забывается, а зря, что последняя была не легче предыдущих; и угроза атомной бомбардировки была реальной. К примеру, влиятельнейший генерал Макартур, разозленный корейской войной, хотел начать подобную атаку. И если бы не наша бомба всего за год до этого – черт его знает, Трумэну могло и не хватить влияния убрать генерала в отставку. А уж про карибский кризис и говорить нечего, и настолько все известно.

Ну, хорошо, ВПК создан в целом и общем. Проблемы в этом направлении есть и будут; но по крайней мере, ядерный зонтик имеется. И не стесняясь громких слов, надо сказать спасибо нашим дедам-отцам и бабушкам-матерям, отдавшим многое за это. Но все же, какая стратегия должна быть уже в этом веке, и чтобы нам, современникам, передать эстафету развития детям и внукам?.. И иной читатель будет поражен прозаичностью ответа, - даже шокирован диалектической противоположностью, - но это ВОССОЗДАНИЕ ДЕРЕВНИ! Развитие агропромышленного комплекса (АПК)! Вот тогда фронт и тыл будут в единстве; страна непобедима и богата; дети и внуки в полном шоколаде.

Но упертый оппонент, особенно единоросс, заявит, что вроде бы с АПК все в порядке, и полки магазинов полны. Мол, автор этих строк ломится в открытую дверь. Ничего подобного! Даже так называемая СВО связана с поднятым вопросом, и подробнее ниже. А пока умным людям очевидно, что российский АПК имеет импортозависимый, неразвитый и неустойчивый характер. Если экспорт углеводородов не будет расти, - а он и не будет по сделке ОПЕК+, - то АПК не обеспечит рост от слова СОВСЕМ! А если и кульминация мирового кризиса будет в следующем году, - а она начнется, к бабке не ходи, и углеводороды будут нужны, так сказать, как козе баян, – то хана нашему платежному балансу. Магазины усохнут влет или цены взлетят (хотя они уже немаленькие)! Так что надо ломиться в эту дверь весь двадцать первый век.

Но уже другой читатель, и поумнее, может заметить, зачем открывать Америку, когда ясно, что реанимировать деревню надо. Но смысл статьи даже в другом. Только советская демократия справится с этой задачей! Иллюзии прочь! Никакие Путины-Зюгановы-Мироновы-партии дела-новые люди-либерал-демократы-хитрые единороссы и бла-бла-бла не справятся с этим – А ТОЛЬКО СОВЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ, под которую и надо создавать новую партию.

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Экспорт продовольствия стабильнее и выгоднее углеводородов в разы. Более того, Россия имеет козыри по сравнению с конкурентами в виде больших площадей; позднего старта ГМО, и можно нарастить имидж чистой продукции; и в виде близости основных рынков сбыта, и даже дружбы с ними для первой очереди (Азия-Африка, и по сравнению с заокеанскими производителями). Но и базовые трудности имеются. Это значительный импорт элитных семян-материалов-биоагентов; и низкая переработка с невысоким качеством. А насчет хорошего мяса-рыбы проблемы и с количеством, и самим не хватает.

Но суть-то именно в виде подходящей зацепки, и хорошее начало уже полдела. Растущий агропром потребует машины-станки-дороги-дома; те дадут работу-рост населения; рост населения поднимет медицину-образование-туризм, и экспортировать можно уже и технику с услугами. Платформенная бизнес-модель размером со всю страну появится, говоря образно, но верно. Отсюда крепкий рубль, часть мировых резервов, рост финансовых рынков, низкий кредит; еще раз, детям и внукам будет на заведение семейства, да и самим на старость.

И если кто-то думает, что поднятый разговор имеет отдаленное значение, тот ошибается. Ведь в чем главный, – в духе мировой конкуренции, – смысл вокруг СВО?!.. А в том, что если расширить западный агропром за счет украинского, и с сокращением и эксплуатацией его народа вдвойне, – а Украина один из мировых поставщиков зерна, подсолнечного масла, технических культур и так далее, и это совсем не хухры, - то контроль над Киевом приведет к заметному успеху в мировой лиге тяжеловесов. То есть, кушать хочется всегда, и от Азии до Африки. И кто будет контролировать продовольствие, и в связи с климатическими изменениями тем более – ТОТ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ! И вот почему коллективный запад, даже с учетом внутренних разборок, вписался в эту историю.

Это ясно и понятно. Но некоторым россиянам, к сожалению, не ясно и не понятно, что единороссовский «патриотизм» выработал свой исторический ресурс, и не способен на рост от слова СОВСЕМ. Он уперся в предел своих возможностей, и даже падает. Потому что развитие агропрома – ЭТО РАЗВИТИЕ «ПРОВИНЦИИ»! А единороссовская перекачка средств «наверх» и рядом не стояла! Ну, мы что, коров да хлеб будем на Рублевке или только на Кубани выращивать, а на остальную страну положим сами знаете что?!... Абсолютно риторический вопрос. Поэтому значительные средства, - те же налоги, да от нормальных цен ФПГ, - должны оставаться на местах, в регионах, у работающих людей. Да и вообще, значительная часть средств должна уйти от столичного и чиновничьего кубла – и перейти к подлинно работающим людям. Тот же коэффициент Джини должен сократиться резко. Вот тогда спрос и мелкий бизнес расцветет, удобный для агропрома особенно; собственные элитные материалы появятся; переработка углубится в разы; и количество вырастит в прогрессии. Но в том-то и беда, что «элита» очумела от жадности, и жрет любого, пытающегося хотя бы сбалансировать ресурсы между «центром» и «провинцией». Поэтому развитие агропрома несовместимо с нынешним строем В ПРИНЦИПЕ! Это отторгающие друг друга вещи. Или одно – или другое.

А вот советская демократия, – уж извините, кто читал автора ранее, но для новых надо повторить, и вообще для стройности мысли, — это демократия вплоть до выборов в трудовых коллективах. Конечно, могут быть исключения типа силовиков и опасных производств, но исключения лишь подтверждают правило. Кое-где это настолько очевидно, что результаты будут мгновенными. Выборы директора школы самими учителями, к примеру, приведут к правильному начислению окладов, к соблюдению трудовых прав, к оптимальным закупкам, но отсюда к заинтересованности в профессии, и к заметному повышению образования. А образованные рабочие кадры – гигантский козырь в мировой конкуренции. На производстве процесс будет отчасти другим, - допустим, с самостоятельностью в оборотных средствах в целях хозрасчета, а насчет основных, и то по ограниченному списку, потребуется согласование с плановым органом, но информатизация облегчает процесс в прогрессии, - но это уже детали.

Главное в том, что советский депутат будет зависеть от таковых организаций и насчет выдвижения, и насчет их финансов и связей в процессе избирательных кампаний, - а значит, будет зависеть от самого народа. И коль «разделение властей» исчезает при общественной собственности, и депутатский корпус является высшей властью, - контролируя правительство не только непосредственно, но и подотчетным только депутатам судом и прокуратурой (никаких президентов не будет и в помине), - то советская демократия приведет и к уничтожению коррупции, и к затуханию местнических и ведомственных перекосов. А отсюда, разумеется, правильный баланс «центра» и «провинции», столиц и регионов, поголовное развитие мелкого бизнеса будут скорее рано, чем поздно – и агропром, растущий на дрожжах!

Иными словами, единороссовский режим убивает большой агропром фактически, лишь высасывая существующие кластеры Кубань-Алтай; и стоит углеводородам упасть, все рухнет к чертовой матери. Советская демократия, наоборот, создаст большой агропром со множеством новых кластеров, и вплоть до замены экспорта углеводородов экспортом продовольствия, а затем и экспортом техники с услугами.

Теперь о вопросе, кто будет стремиться к советской демократии уже сейчас. Капиталистические партии откидываются, разумеется, сразу. Но и другие не лучше. Мироновцы, хоть и называют себя социалистами, несут полную пургу в своей программе. Все то же «разделение властей» с Думой, президентом и Советом Федерации. КПРФ чуть хитрее, но ненамного. Она пишет в своей программе о Советской власти и самоуправлении трудовых коллективов, но настолько общо и размыто, что иные на деревню бабушке пишут лучше.

Но тогда новая партия нужна позарез. Другое дело, что она может быть создана с помощью различных движений, с помощью иных организаций и партий; и никто не будет спорить, если умные хоть мироновцы, хоть еще кто, помогут ее создать или даже перейдут в нее – но это вопросы уже оперативного и личного свойства. Но в чем коренное отличие новой партии от других, - допустим, ее можно назвать СПРФ (Социалистическая партия Российской Федерации), хотя название можно предлагать, - это ПОЛНАЯ ВЛАСТЬ выборного советского органа над заводской администрацией (директором-инженером-бухгалтером и тому подобное). Никакого «разделения властей» с отдельными выборами директората производств типа перестроечного закона о госпредприятии не должно быть, и перестройка накрылась медным тазом по этой причине во многом. Директорский корпус перетащил власть на себя; и вместо хозрасчета стала подготавливаться частная собственность.

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Итого. Вообще-то стоит зайти в интернет, левых организаций и движений пруд пруди. А рейтинг единороссов был, есть и будет устремляться к нулю. Да даже «сам» начинает сдуваться опять и снова, и потому что СВО оборачивается гангреной. Проблема левых сил только в бардаке! Поэтому проект новой партии необходим, но с четкими и насущными тезисами.

Во-первых, мы, российские социалисты, признаем открыто и честно, что перестарались с индустриализацией и урбанизацией в прошлом веке, а деревню и потребительский рынок запороли. Единство умственного и физического труда, города и деревни не произошло должным образом. Ругайте нас, дорогие трудящиеся, и поделом. Но жить-то надо дальше, а с учетом ошибок еще лучше. То есть, мы объявляем стратегию двадцать первого века в виде ВОССОЗДАНИЯ ДЕРЕВНИ. Но это, и смотри выше, потащит за собой необходимость в технике и услугах, и с оздоровлением города.

Во-вторых, единороссовский строй исчерпал свой исторический ресурс. (Да оный и был переходным по своей природе.) В частности, СВО не закончится, пока эти импотенты у власти. Какое уж тут развитие агропрома; тут дай бог, и с кульминацией мирового кризиса, ноги не откинуть. Да даже операционно все пошло уже лесом. И тактика сокрушения накрылась медным тазом, и с отходом от Киева-Чернигова; и тактика осады не даст результата без высадки в Одессе, и с замыканием кольца от Приднестровья на Донбасс и до Беларуси. Мощей у единороссов не хватает ни на какую группировку операций, и будет лишь высасывание крови.

А раз так, в-третьих, нужен современный Советский Союз, и в виде выборов вплоть до руководства трудовых коллективов. Вот, дорогие трудящиеся, берите и богатейте. Управляйте своей жизнью, сколько влезет. И такую позицию поддержит и сознательный украинский трудящийся. Да и белорусский, казахский, киргизский, латышский. Все народы устали от олигархии и капитализма.

Следовательно, в-четвертых, нужна партия нового типа. С четким отличием от зюгановцев. Те говорят, что первый Союз был идеальным, да англичанка нагадила – мы говорим, вранье, сами накосячили, угробив деревню. Те говорят, президент наше все, и с божьей помощью осилим СВО – мы говорим, вранье, и не будет советской демократии, не будет победы. Те говорят, мы за все хорошее против всего плохого – мы говорим абсолютно конкретно, что за развитие демократии вплоть до выборов руководства трудовых коллективов.

НИЧТО ДРУГОЕ НЕ СРАБОТАЕТ. Никакие фигли-мигли про предателей не убеждают, а злят; и лишь честное признание ошибок, но и твердое знание их исправления, имеют шанс на поддержку. И базовое направление исправления – агропром экономически и советская демократия политически. И вот что такое российская стратегия в двадцать первом веке. А в связи со СВО тем более.