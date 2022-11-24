О настоящей мобилизации

От власти России дуреешь! Казалось бы, ну, не могут такие идиоты вообще попасть во власть, тем более, в высшие органы власти. А они толпами выбегают с радостными криками: «А вот и мы!!».

И слухи о том, что предстоит ещё одна мобилизация, ширятся и ширятся.

Начну с уже устоявшегося кретинизма, как бы с чепухи – что значит «частичная мобилизация»? Это же «как частично женился». А как частично жениться? А частично мобилизоваться – это как?

В истории России ближайшая по времени мобилизация была объявлена 23 июля 1941 года – на второй день Великой Отечественной войны, во-первых, объявлена был единственно тем, кто имел право такое мероприятие объявить, - законодателем СССР, Верховным Советом СССР. А как иначе? Как это граждан на смерть посылают не народные представители? Не высшая власть?

А в России Дума издала себе закон, что она в России типа «не местная», посему за смерть граждан не отвечает, и посему в России мобилизацию объявляет какой-то там президент, который по Конституции РФ сам по себе не является органом государственной власти, и которому по Конституции не разрешено объявлять мобилизацию! Но Думе плевать на Конституцию, и в пункте 1.6 статьи 4 принятого Думой федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не Дума, а пердизент «объявляет общую или частичную мобилизацию».

Во-вторых, в 1941 году Президиум ВС своим указом приказал:

«На основании статьи 49 пункта «о» Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов — Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года».

Как видите, мобилизация объявлялась только в военных округах от западных границ до Сибири – в 14 из 17. В сибирских военных округах никого в военкоматы не вызывали. Вопрос: это была полная мобилизация или частичная? Кроме того, даже в западных военных округах были призваны мужчины в возрасте до 33 лет. Правда, из запаса вызывались командиры и более старших возрастов, а потом, в ходе войны призывались и солдаты старших возрастов и из сибирских округов. Но на 23 июня призыву подлежали только те, кто младше 34 лет и жил западнее Сибири. Так это в СССР полная была мобилизация или частичная?

Ответ: это была не забава для идиотов-депутатов – это была НАСТОЯЩАЯ мобилизация.

И вот читаю:

«В Башкирии мобилизовали единственного детского нейрохирурга, который работал на два города.

Ахмет Абубакиров лечил детей в Стерлитамаке и Салавате. Повестку ему вручили 25 октября, на сборы дали всего два часа.

Теперь лечить детей некому —сотрудники стерлитамакской больницы №2 просят вернуть врача.

«Оказание квалифицированной экстренной и плановой медицинской помощи детскому населению под угрозой», - говорится в обращении».

Этот удар по медицине двух российских городов как понять?

А вот ещё:

«Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс с новым основанием для увольнения работников. Если мобилизованный руководитель-предприниматель не передал никому свои полномочия, трудовые договоры со всеми сотрудниками прекращаются. Речь идет в том числе о находящихся в отпусках и на больничных, беременных женщинах и других работниках. Норма распространяется на правоотношения, возникшие после 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация».

А это как это понять?

Если бы на территории России орудовали вражеские диверсанты или партизаны, то они бы убивали руководителей российских предприятий, чтобы вызвать дезорганизацию и остановку этих предприятий. А чем тогда призывные комиссии, останавливающие промышленность, отличаются от вражеских диверсантов? А чем идиоты Думы, спокойно это благословляющие, отличаются от диверсантов?

И, кстати, а при чём тут военкомы? Ведь согласно помянутого закона (статья 20) призыв ведётся комиссиями под председательством глав органов местной представительной власти, а военкомы только списки подают, кого нужно призвать.

И эти «народные представители» уничтожают у себя в районах и городах здравоохранение и экономику? Как так?

В СССР у нас на Ермаковском заводе ферросплавов в Казахстане, на котором я работал, были два спецотдела, занимавших две небольшие комнатки в здании заводоуправлении, возглавляли их ветераны войны. Один отдел отвечал за гражданскую оборону – следил за бомбоубежищами, проводил учения и, как я понимаю, имел планы эвакуации работников завода из города Ермак в окрестные колхозы в случае войны. Во втором, сугубо секретном отделе, хранились технические условия, по которым заводу разрешалось выпускать нестандартную продукцию в случае военного ухудшения поставок сырья, и, как я понимаю, планы по мобилизации работников завода в случае войны. Как я сейчас думаю, что у начальника этого отдела были заготовлены и согласованные с руководством завода повестки тем работникам завода, кому полагалось уйти в армию с началом мобилизации, – кому и в какие части. А кому оставаться «на броне» и продолжать работать на заводе.

Ну, а сейчас, у российских военкоматов, никак не связанным с промышленностью, есть понимание, откуда каких мобилизованных взять и куда их направить, чтобы не разорить собственную страну?

Мой отец, мастер кузнечного цеха Днепропетровского завода им. Артёма, Мухин Игнат Фёдорович, после срочной службы (после которой он вернулся старшиной запаса) в июне в 1940 года был призван и послан на учёбу в «Школу красных старшин» в г. Канев, которую окончил лейтенантом в январе 1941 года, после чего снова демобилизовался и вернулся на завод. А 23 июня 1941 года был призван и назначен адьютантом старшим (начальником штаба) 32 отдельного штурмового батальона 9-й, а потом Приморской армии Юго-Западного фронта. Батальон был отдельным, имел ранг полка, имел свое знамя и, кстати, по словам отца, действительно был очень мощным. Отец утверждал, что у них было в батальоне более 70 станковых пулеметов - раза в 4 больше, чем в обычном стрелковом батальоне, а еще минометы на грузовых автомобилях, счетверенные зенитные пулеметные установки, тоже на автомобилях. В первом бою отец участвовал уже через 5 дней после мобилизации - 28 июня - под молдавским городом Комрат. Причём, первые бои батальона были вполне успешными, отец говорил, что когда они не дали румынам переправиться через какую то реку, то от румынской крови эта река окрасилась в красный цвет.

В любом случае призванного на службу отца ждало всё - и батальон полного штата, и должность, и 70 пулемётов, и миномёты на автомобилях.

Что ждёт сегодняшних мобилизованных?

Не буду об этом, есть Ютуб – смотрите сами.

А я смотрю на власть – ну, как такие идиоты осмеливаются занимать должности, которые они занимают?

И у меня один ответ: только в условиях полнейшей безнаказанности того, что они творят! Не так ли?