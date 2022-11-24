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Московский листок

Мы все теперь загадочные "спонсоры терроризма"

Опубликовано 24.11.2022 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
Мы все теперь загадочные "спонсоры терроризма"

Европейский парламент принял резолюцию о признании России "государством — спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались.

Конечно, странно: какой терроризм спонсирует Россия? Может быть, кто-то проводит теракты на территории Украины или каких-то иных держав, а Россия выделяет на это деньги? Нет, наоборот скорее...

Это украинский терроризм существует как явление - факт. Вот только что ликвидировали украинскую диверсионно-террористическую группу в районе Воронежской АЭС. Или убийства видных полевых командиров на Донбассе - это ж Украина брала на себя ответственность за это?

Но все равно, спонсором терроризма Украина не является. Организатором и исполнителем терактов - да, является Украина, но это не спонсорство.

Что до России, то приведу слова посла США по особым поручениям в сфере международной уголовной юстиции Бет Ван Шак: «Буду честной, Россия просто не вписывается в рамки определения страны — спонсора терроризма», — сказала Ван Шак, отвечая на вопрос, присоединятся ли США к ЕС, если Союз признает Россию страной — спонсором терроризма.

Да, уничтожение украинской инфраструктуры, оставление без света и тепла украинских городов накануне зимы - это очень скверно выглядит. Но мало ли что скверно выглядит, не обязательно по этому случаю вешать ярлык "спонсора терроризма". Можно, конечно, назвать и "спонсором педофилии" или "гнездом педерастизма", но по факту это соответствовать реальности не будет. Ничего нет хорошего в ударах ракетами по подстанциям и водокачкам, как нет ничего хорошего в разрушениях домов и больниц ракетами украинских ПВО - С-300 еще советского производства, а западные аналоги тоже уже списаны в странах-спонсорах. И виноваты в разрушениях, конечно, не украинские войска ПВО, а те, кто запускал ракеты по инфраструктуре.

Но терроризмом это не является, хоть тресни. И тем более спонсорством терроризма. В отличие от подрыва ЛЭП в Херсонской области боевиками Ленура Ислямова в октябре 2015-го года, чтобы обесточить Крым. Напомнить как радовались в киевских СМИ картинам темного Севастополя и городов Крыма? А ведь тогда это был чистой воды террористический акт!

Может быть, поддерживая деятельность Ленура Ислямова, Украина выступила как спонсор терроризма?

А сейчас ведь просто тоже самое, только с более тяжелыми последствиями - все же у ВС РФ больше возможностей, чем у крымско-татарского бизнесмена.

Я вот не одобрял ни блокады Крыма Ислямовым, ни разрушения инфраструктуры Украины (УК РФ Статья 215.2. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения). Но почему бы и другим не быть столь же последовательными?

А.Б.



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