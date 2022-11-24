Желание работодателя не ограничено законом

Эффективный менеджмент, как он есть

Мы уже неоднократно писали о борьбе профсоюза АО «ДИКСИ Юг» МОРП «Защита» (входит в СПР) против произвола менеджмента «Дикси». За время деятельности профсоюза стало поменьше неоплачиваемых переработок, стал менее наглым обыск работников на входе/выходе на склад. Однако менеджмент «Дикси» своих позиций не сдаёт, и более того, стремится покорять всё новые зияющие высоты «эффективной» организации труда и особого «бизнес-правосознания».

Обязанности на складе разделены так «разумно и слаженно», что работники постоянно мешают друг другу выполнить норму. А оплата сдельная. Это постоянно приводит к конфликтам, а иногда к крайне острым. Зачем это менеджменту надо? Ну, может, их такая обстановка развлекает. А, может, эта такая бизнес–стратегия — чем больше работники конфликтуют между собой, тем меньше шансов, что договорятся против работодателя. А может такая организация труда – просто результат некомпетентности. Насколько известно работникам — руководители подразделений берут на должности менеджеров родственников и знакомых. Это логично, ведь, как известно — самый верный путь добиться при капитализме успеха – максимально хорошо работать над тем, чтобы родиться в нужной семье.

Не открыт и не очень прозрачен порядок начисления зарплаты. Расчётные листы не выдаются. Сколько насчитано за проделанную работу, а сколько за переработку — не раскрывается. Это повод для злоупотреблений? Нет, что вы. Менеджмент «Дикси» абсолютно честен!

Отметим при этом, что плата за переработку выплачивается не в двойном, как положено по ТК, а в однократном размере (напоминаем, раньше вообще старались не оплачивать). Ещё работники перерабатывают, и не только по времени, но и по объёму работ. То есть, одного работника «Дикси» часто заставляют вкалывать и за себя и ещё за парочку тех парней, на найме которых работодатель сэкономил.

Индексация зарплаты производится следующим образом — увеличили окладную часть зарплаты, уменьшили премиальную. В результате — зарплате вроде возросла, а по факту – нет. Конечно, это не касается руководства. У них индексируют, как на дрожжах. Должно же руководство как-то компенсировать себе моральный урон от общения с работниками.

Техника, с которой работники имеют дело, начиная от складской электротехники, кончая грузовиками, периодически находится в полуисправном или неисправном состоянии. Добиться её ремонта удается далеко не всегда.

Понятно, что при столь замечательной системе организации работ, сотрудники периодически получают производственные травмы на рабочем месте. Менеджмент заставляет выдавать травмы за бытовые, пугая увольнением или штрафом. Штрафовать работников законно? Правильный ответ – незаконно, Трудовой кодекс (ч. 4 ст. 192 ТК) запрещает. Но менеджмент «Дикси» не хочет быть знаком с Трудовым кодексом.

Особо отметим, что перерабатывать заставляют и водителей. У них нет перерыва на обед. Систематически их заставляют ездить до 18 (!) часов в день. Кроме этого им периодически приходится выполнять работу механиков - лично чинить неисправности в машинах. Если водитель не хочет перерабатывать, то последствия — лишение премии, штраф и увольнение. Кроме этого работа построена так, что водители вынуждены для выполнения пожеланий и инструкций руководства нарушать ПДД. А это, плюс переутомление и не всегда исправные машины – уже угроза жизни, причём, не только жизни водителей.

Самодурство в общении менеджмента с работниками, начиная от нецензурной ругани, кончая увольнениями по принципу — слишком активный, или уволим тебя, потому что левая пятка босса зачесалась – тоже стандартная черта эффективного менеджмента от «Дикси».

Профсоюз не для частных компаний

В результате очередного обращения работников с жалобой на вышеописанное безобразие, Прокуратура Пушкинского района отправила (18.03.22) в АО "Дикси Юг" РЦ Шушары представление "об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства о профессиональных союзах ".

12.04.2022 года в прокуратуру были приглашены представители ППО "Защита" и представили АО "Дикси Юг". Приглашены, чтобы мирным путём устранить нарушение трудовых прав работников и членов профсоюза. В ходе встречи пришедший от «Дикси» господин (чина заместитель директора) отказался выполнить требования профсоюза, мотивируя это двумя главными аргументами — что профсоюза не существует, и что он (замдиректора) не разбирается в юридических терминах (!).

Далее г. менеджеры обжаловали определение прокуратуры в Пушкинском районном суде г. Санкт-Петербурга. В качестве заинтересованных лиц были привлечены Первичная профсоюзная организация (представляет Рауф Вердиев) и территориальная организация «Защиты» по Ленинградской области (представляет Маленцов Степан).

21 ноября прошло второе судебное заседание по данному иску. Представитель АО "Дикси Юг" юрист Урвилов Е.А. снова потребовал список членов профсоюза (данный список профсоюз разглашать не желает и по Трудовому кодексу не обязан). У юриста на это другое мнение, он заявил:

«Нам какая разница, в каком законе есть или нет, мы — их работодатель, поэтому они должны нам предоставить все документы, которые нас интересуют!»

И ещё: «Идите, создавайте профсоюз в государственной организации, а в частной вы должны спросить разрешение работодателя, мы так считаем» (то есть, в частных организация Трудовой кодекс не действует? А уголовный действует? Или рабство в РФ у нас тоже разрешено? — А.З.).

Профсоюз предоставил свидетелей, подтверждающих и существование профсоюза, и уведомление работодателя о существовании профсоюза, и факты, изложенные в жалобе. После этого юрист «Дикси» попросил о переносе судебного заседания. Юрист заявил, что защита осуществляется коллегиально, поэтому ему нужно согласовать вопросы, которые он будет задавать свидетелям.

Автор материала видел много судов, но ни разу не видел столь интересного ходатайства о переносе дела. Ходатайство было удовлетворено! Судебный процесс назначен на 23 января 2023 года, на 12:30, зал №8.

Кроме этого

28 ноября 2022 года Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрит иск прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга к "ДИКСИ Юг". Тема этого иска – нарушение прав профсоюза, а именно — отказ менеджеров «Дикси» предоставлять профсоюзу помещение, отказ допускать на территорию склада представителей профсоюза.

А 29 ноября Ленинградский областной суд рассмотрит иск о восстановление на работе лидера первички Рауфа Вердиева (представитель защиты истца — Генеральный инспектор труда (СПР) Храмов Сергей Владимирович). Напоминаем, Рауфа уже один раз увольняли из «Дикси». Он восстановился через суд. Теперь его снова уволили и он снова судится. Это к вопросу о том, почему профсоюз не хочет разглашать список членов.

Такие дела.