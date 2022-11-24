В России приготовились увеличить выпуск собственного виски для иноагентов

Производство алкоголя в России в январе-октябре подскочило на 12 процентов в годовом выражении.

Ранее Минпромторг России внес алкогольные напитки в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе.

На фоне ухода западных брендов на российском рынке обострилась конкуренция, свои бренды виски запускают крупные производители водки. Виски из шотландских спиртов должны стоить 1-1,2 тысячи рублей, выпивка попроще — 500-600 рублей за бутылку.

Оно понятно, если страна вдруг забухала - с чего бы? - самое время стричь бабло.

Но почему так непатриотично? Я понимаю: водка, коньяк, самогон, в конце концов... Но почему шотландская самогонка занимает место на суверенном российском рынке? Да еще за такие деньги!

Я бы и производителей, и потребителей виски в России записывал сразу в иноагенты. А что?

А.Б.