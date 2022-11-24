В Донецкой народной республике сформировали батальон из украинских военнопленных

По сообщениям местных военных, в состав подразделения вошли 50 бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые по своей воле перешли на сторону России.

Мне казалось, что в батальоне должно быть несколько больше личного состава. А 50 человек - это, в общем, полурота.

Сама идея с пропагандистской точки зрения хорошая, во всяком случае, куда духоподъемней, чем принимать на службу зеков в обмен на амнистию.

Но мы уже давно видим сотни тысяч беженцев с Украины на территории России, а вот крупных воинских формирований из этой категории граждан - не видим.

Хотя в прежние годы было немало политических эмимгрантов с Украины, которые записывались в народную милицию на Донбассе, но их растворяли в частях, не создавая из них отдельных формирований. И это политэмигранты - совсем другая категория людей, люди с убеждениями. Это не беженцы и не военнопленные.

И, как видим, массового наплыва этих людей в российскую армию пока нет.

А.Б.