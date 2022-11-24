До ядерной войны надо еще дожить...

Обстрел Запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции в минувшие выходные, о котором сообщалось, является безрассудным и прискорбным", - сказала она.

ДиКарло сослалась на заявление МАГАТЭ, согласно которому станция потеряла доступ к внешнему энергоснабжению и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности.

Но кто же тот враг рода человеческого, кто обстрелял ЗАЭС? Об этом замгенсека ООН ничего не сказала. Может, какие-нибудь хулиганы?

А с другой стороны, в результате российских ударов по украинской инфраструктуре все оставшиеся украинские АЭС перешли на автономный режим электропитания. Чем это чревато, думаю, всем понятно.

Правда, по АЭС ударов не наносили. А зачем?

В общем, пока общественность выражает обеспокоенность, случиться может все, что угодно.

А.Б.