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Московский листок

До ядерной войны надо еще дожить...

Опубликовано 24.11.2022 в разделе комментариев 0

аэс запорожье
До ядерной войны надо еще дожить...

Обстрел Запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться, заявила замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

"Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции в минувшие выходные, о котором сообщалось, является безрассудным и прискорбным", - сказала она.

ДиКарло сослалась на заявление МАГАТЭ, согласно которому станция потеряла доступ к внешнему энергоснабжению и использует дизельные генераторы для обеспечения охлаждения и основных функций ядерной безопасности.

Но кто же тот враг рода человеческого, кто обстрелял ЗАЭС? Об этом замгенсека ООН ничего не сказала. Может, какие-нибудь хулиганы?

А с другой стороны, в результате российских ударов по украинской инфраструктуре все оставшиеся украинские АЭС перешли на автономный режим электропитания. Чем это чревато, думаю, всем понятно.

Правда, по АЭС ударов не наносили. А зачем?

В общем, пока общественность выражает обеспокоенность, случиться может все, что угодно.

 А.Б.



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