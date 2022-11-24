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Московский листок

Добро пожаловать в цивилизованный мир

Опубликовано 24.11.2022 в разделе комментариев 0

армения президент
Добро пожаловать в цивилизованный мир

Армения не подпишет декларацию ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности.

По его словам, Ереван предлагает решением совета организации ускорить проведение политико-дипломатической работы с Баку, "направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года".

Он также добавил, что политическая оценка нужна прежде всего с моральной точки зрения, "так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений".

Но что делать, если два члена ОДКБ находятся друг с другом в состоянии перманентной войны?

Та же ситуацуия, кстати, и в НАТО, где Турция и Греция живут в состоянии такого же конфликта. Ну а Северный Кипр просто уже 40 лет оккупирован турецкими войсками...

Добро пожаловать в цивилизованный мир. Кстати, в 2022 году в ОДКБ председательствует Армения, и что-то не слышно о поддержке ОДКБ российской операции на Украине...

 А.Б.



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