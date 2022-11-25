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Московский листок

День борьбы с коммунистами на фоне памятника Фиделю.

Опубликовано 25.11.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

социализм коммунизм
День борьбы с коммунистами на фоне памятника Фиделю.

Возможно, 23 ноября года правоохранители решили провести день борьбы с коммунистами и другими защитниками трудового народа. Возможно, перечисленные события совпали случайно.

Итак. В 6 утра 23 ноября правоохранители позвонили в коммунальную квартиру, в которой живёт Максим Сикач (юрист московского горкома КПРФ). После того, как хозяйка открыла, слуги Фемиды выбили дверь в комнату Сикача и влетели с воплем: "Лицом на пол!" Два часа зондеркоманда проводила обыск, переворачивая жильё вверх дном. А потом вдруг оказалось, что всё это «случайно». Ошибочка вышла. Адрес спутали. Затем правоохранители удалились.

В этот же день в Москве был схвачен и доставлен в УВД по САО сопредседатель профсоюза "Курьер" Саид Шамхалов. Причина задержания – якобы попал под оперативку, описывающую подозреваемого в краже. В отделении Саид увидел фотографию из оперативки и не очень понял, как его могли «спутать» с человеком, изображённым на фотографии, несмотря на полное отсутствие сходства. Шамхалов провёл в отделении несколько часов, был выпущен после прибытия адвоката и серии звонков от всех неравнодушных. Впрочем, отпустили его не подчистую, а под обязательство о явке.

Как мы уже писали, еще один сопредседатель профсоюза курьеров Кирилл Украинцев был брошен в СИЗО по "дадинской статье", и сидит более полугода. Его арест произошёл во время стихийной акции протеста курьеров, недовольных тем, что работодатель в одностороннем порядке изменил расценки.

А в города Балашове в этот же день возбудили уголовное дело на депутата Совета муниципального образования города Балашова от КПРФ Олега Непеина. Официально объявленная причина преследования - повторная демонстрация нацистской символики. Как поясняет сам Непеин — никакую символику он не демонстрировал, просто неизвестные дважды заводили аккаунт под его именем. Впрочем, следствие знает чему НАДО верить.

А днём раньше (22 ноября) в Москве с огромной помпой открыли памятник команданте Фиделю Кастро, коммунисту и защитнику трудового народа. Такие дела.



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