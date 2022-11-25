Херсон стал немного походить на Париж

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил о казни украинскими бойцами не менее 100 мирных жителей в Херсоне. По информации властей, «минимум 100 человек убито без суда и следствия», около 200 жителей пропали без вести. Задержания происходят каждый день.
Очень похоже на правду. И вполне по-европейски.
Де Голль, всю войну просидевший в Лондоне, после взятия Парижа казнил до 20 тысяч французов за связь с оккупантами. Хотя никаких особых зверств в отношении французов нацисты себе не позволяли, и даже дали половине Франции жить с самостоятельным правительством в Виши.
Надо сказать, "кровавый" Сталин, отказавшийся переехать из Москвы даже в Куйбышев, казней без суда себе не позволял - в освобождаемых городах предателей судили по всем правилам, и совсем не обязательно казнили.
Киевские власти, сдавшие Херсон, теперь мстят собственным гражданам за то, что они узнали, что можно жить как-то по-другому.
Мстят и за то, что половина Херсона уехала вместе с "оккупантами", предвидя массовые расправы "освободителей". Мстят тем, кто остался...
Зеленский не Де Голль, Путин не Сталин, да и Херсон не Париж... Но аналогии просматриваются.
А.Б.
|
|
Дмитрий г.Запорожье 2. написал 25.11.2022 01:28
Начав против Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процесс деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешеными собаками,которых расстреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чувств не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого бредом величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап Крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-резервация под названием московия в границах 13-15в-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью...КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитек.А это для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог Мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w....Так то.
Арт написал 25.11.2022 01:10