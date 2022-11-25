Херсон стал немного походить на Париж

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич заявил о казни украинскими бойцами не менее 100 мирных жителей в Херсоне. По информации властей, «минимум 100 человек убито без суда и следствия», около 200 жителей пропали без вести. Задержания происходят каждый день.

Очень похоже на правду. И вполне по-европейски.

Де Голль, всю войну просидевший в Лондоне, после взятия Парижа казнил до 20 тысяч французов за связь с оккупантами. Хотя никаких особых зверств в отношении французов нацисты себе не позволяли, и даже дали половине Франции жить с самостоятельным правительством в Виши.

Надо сказать, "кровавый" Сталин, отказавшийся переехать из Москвы даже в Куйбышев, казней без суда себе не позволял - в освобождаемых городах предателей судили по всем правилам, и совсем не обязательно казнили.

Киевские власти, сдавшие Херсон, теперь мстят собственным гражданам за то, что они узнали, что можно жить как-то по-другому.

Мстят и за то, что половина Херсона уехала вместе с "оккупантами", предвидя массовые расправы "освободителей". Мстят тем, кто остался...

Зеленский не Де Голль, Путин не Сталин, да и Херсон не Париж... Но аналогии просматриваются.

А.Б.