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Московский листок

"После этого всех блогеров и военкоров посадят в тюрьму"

Опубликовано 25.11.2022 автором Виктор Алкснис в разделе комментариев 0

фсб арест гсу
"После этого всех блогеров и военкоров посадят в тюрьму"

В российском Интернете паника – вышел приказ ФСБ РФ от 04.11.2022 № 547 "Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", который 1 декабря вступит в силу и после этого всех блогеров и военкоров посадят в тюрьму.

Как говорится, поживем – увидим.

За прошедший год никого не посадили, хотя 28 сентября 2021 года ФСБ России издала аналогичный приказ № 379 “Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации”. Приказ № 547 отменяет действие прошлогоднего приказа № 379 и практически повторяет его текст, за исключением некоторых оборотов, редакторских правок и добавление в текст в качестве основания для принятия приказа ссылку на пункт 1 части 6 статьи 4 недавно принятого Госдумой ВФ Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Что же прописано в приведенной статье? «К видам деятельности, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, относятся: Целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 Уголовного кодекса Российской Федерации). Перечень таких сведений определяется федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности».

А что прописано в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона? Под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, виды которой установлены статьей 4 настоящего Федерального закона»?

Я конечно не имею юридического образования, но мой многолетний опыт законотворческой деятельности в Госдуме РФ позволяет утверждать, что в первую очередь этот приказ предназначен для лиц, признанных иностранными агентами. А простые блогеры и военкоры вряд ли попадут под его действие. Так что уже через неделю проверим так это или не так. А пока паниковать рано.

Прожили год под приказом ФСБ № 379, надеюсь проживем и под приказом ФСБ № 547.



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