Зеленский уже знает, кто свергнет Путина и готовится к вторжению в Крым?

Зеленский в интервью Financial Times заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем.

«Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом», — сказал он, отметив, что, если предложенное Украине решение предполагает, что полуостров останется в составе России, «на это не стоит тратить свое время».

По словам украинского лидера, вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени.

Пока что российские войска стоят по левому берегу Днепра и обстреливают всю территорию Украины высокоточным оружием, а Зеленский говорит так, будто они уже разгромлены, и он диктует условия мира.

Но что интересно, видные российские пропагандисты, прямо на федеральных каналах тоже откровенно заговорили о возможности военного поражения, нового "Хасавюрта" и так далее.

Просто так, что ли?

Зеленский не так давно утвердил решение об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин.

Что изменилось? Он что, уже знает, что скоро Россией будет управлять другой человек?

Ясно, что власть будет передаваться не на выборах, и любой новый властитель будет остро нуждаться в мировом признании. И условиями этого признания будет, разумеется, не только вывод войск отовсюду, включая Крым, но, вероятно, и иные условия - огромные репарации, отказ от владения и производства ряда вооружений, возможно, отказ от ядерного статуса и права вето в Совете безопасности ООН.

Возможно, и отказ от приобретений в качестве страны-победителя во Второй мировой войне - Калининграда, Курил, Южной Карелии.

То есть всего того, что при Путине даже обсуждать опасно, чтобы не попасть под статью Уголовного кодекса.

Разумеется. я ничего не имею против смены Путина на кого-то больше смахивающего на президента, чем императора. Но цена вопроса... Эдак и Смоленск можно отдать Литве, а границу провести по Можайску и Волоколамску, как всего 400 с небольшим лет назад... А что?

А.Б.