Зеленский уже знает, кто свергнет Путина и готовится к вторжению в Крым?

Зеленский в интервью Financial Times заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Киеву способ возвращения Крыма в состав страны невоенным путем.
«Я понимаю, что все озадачены ситуацией и тем, что будет с Крымом», — сказал он, отметив, что, если предложенное Украине решение предполагает, что полуостров останется в составе России, «на это не стоит тратить свое время».
По словам украинского лидера, вооруженный конфликт не завершится до тех пор, пока страна не вернет себе утраченные территории, в противном случае возобновление боевых действий будет вопросом времени.
Пока что российские войска стоят по левому берегу Днепра и обстреливают всю территорию Украины высокоточным оружием, а Зеленский говорит так, будто они уже разгромлены, и он диктует условия мира.
Но что интересно, видные российские пропагандисты, прямо на федеральных каналах тоже откровенно заговорили о возможности военного поражения, нового "Хасавюрта" и так далее.
Просто так, что ли?
Зеленский не так давно утвердил решение об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока страну возглавляет Путин.
Что изменилось? Он что, уже знает, что скоро Россией будет управлять другой человек?
Ясно, что власть будет передаваться не на выборах, и любой новый властитель будет остро нуждаться в мировом признании. И условиями этого признания будет, разумеется, не только вывод войск отовсюду, включая Крым, но, вероятно, и иные условия - огромные репарации, отказ от владения и производства ряда вооружений, возможно, отказ от ядерного статуса и права вето в Совете безопасности ООН.
Возможно, и отказ от приобретений в качестве страны-победителя во Второй мировой войне - Калининграда, Курил, Южной Карелии.
То есть всего того, что при Путине даже обсуждать опасно, чтобы не попасть под статью Уголовного кодекса.
Разумеется. я ничего не имею против смены Путина на кого-то больше смахивающего на президента, чем императора. Но цена вопроса... Эдак и Смоленск можно отдать Литве, а границу провести по Можайску и Волоколамску, как всего 400 с небольшим лет назад... А что?
А.Б.
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Гусь лапчатый написал 25.11.2022 11:51
Дмитрий г.Запорожье,2. написал 25.11.2022 11:43
Начав против Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процесс деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешеными собаками,которых расстреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чувств не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого бредом величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап Крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет-резервация под названием московия в границах 13-15в-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью...КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитек.А это для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог Мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w....Так то.