Торгово-дипломатический конфликт случился после отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания, сообщает Times.

Британии требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами.

Эти изделия производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене. Источник в бельгийском правительстве назвал производство "не имеющим аналогов в мире".

Данные прессы, как пишет газета, используются как часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, ответственном за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок.

Лицензия на экспорт, необходимая после Brexit, рассматривалась как формальность, однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, будучи членом партии зеленых и активным противником ядерного оружия, заблокировал сделку.

К вопросу о пользе международной интеграции - маленькакя Бельгия, размером с треть Ростовской области, может поставить под угрозу ядерный статус Британии. Ну и ядерную безопасность Европы, если что...

А.Б.