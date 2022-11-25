Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Между Великобританией и Бельгией возник "ядерный" конфликт

Опубликовано 25.11.2022 в разделе комментариев 0

нато британия бельгия
Между Великобританией и Бельгией возник "ядерный" конфликт

Торгово-дипломатический конфликт случился после отказа Брюсселя передать своему союзнику по НАТО критически важное оборудование для сил ядерного сдерживания, сообщает Times.

Британии требовался специализированный изостатический пресс высокого давления, используемый в ядерной промышленности для обращения с радиоактивными отходами.

Эти изделия производятся американо-бельгийской компанией EPSI в Антверпене. Источник в бельгийском правительстве назвал производство "не имеющим аналогов в мире".

Данные прессы, как пишет газета, используются как часть производственного процесса на предприятии в Олдермастоне, ответственном за разработку, производство и обслуживание британских ядерных боеголовок.

Лицензия на экспорт, необходимая после Brexit, рассматривалась как формальность, однако заместитель премьер-министра Бельгии Жорж Жилкине, будучи членом партии зеленых и активным противником ядерного оружия, заблокировал сделку.

К вопросу о пользе международной интеграции - маленькакя Бельгия, размером с треть Ростовской области, может поставить под угрозу ядерный статус Британии. Ну и ядерную безопасность Европы, если что...

 А.Б.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы сами создаем на Украине Мордор
Мы сами создаем на Украине Мордор
23.11.2022
А вы воруете?
А вы воруете?
23.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А нужен нам берег турецкий... (0)
Украина разработает механизм импорта электричества из Европы (0)
Между Великобританией и Бельгией возник "ядерный" конфликт (0)
Зеленский уже знает, кто свергнет Путина и готовится к вторжению в Крым? (2)
"После этого всех блогеров и военкоров посадят в тюрьму" (4)
Херсон стал немного походить на Париж (4)
День борьбы с коммунистами на фоне памятника Фиделю. (1)
Желание работодателя не ограничено законом (0)
Добро пожаловать в цивилизованный мир (5)
До ядерной войны надо еще дожить... (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss