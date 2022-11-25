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Московский листок

Украина разработает механизм импорта электричества из Европы

Опубликовано 25.11.2022 в разделе комментариев 0

кризис экономика
Украина разработает механизм импорта электричества из Европы

«Укрэнерго» разрабатывает механизм импорта электроэнергии из Европы на Украину, заявил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

«По коммерческому импорту — это технически возможно. «Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт», — сказал Кудрицкий.

Кудрицкий отметил, что для обеспечения передачи электроэнергии таким способом потребуются специальные механизмы, потому что цены на электроэнергию в Европе выше, чем на Украине.

В свое время Анатолий Чубайс разгромил Единую энергосистему, доставшуюся нам от СССР, безо всяких "Калибров". Росчерком пера. А ведь в этой системе блэкауты были в принципе невозможны. Если отключался какой-то элемент системы, то электроэнергия автоматически перетекала из соседнего энергетического бассейна. Даже во время Чернобыльской катастрофы отключений света не было.

А с уходом Украины из единой энергосистемы, все 90-е страна представляла собой сплошное "темное царство" - причем опять-таки, без войны и обстрелов. Проезжаешь какой-нибудь Красноград или Мелитополь - ни одного фонаря на улицах, ни одного светящегося окошка. Но почему-то возмущения и слез это тогда не вызывало...

Больше скажу - существовала и Единая энергосистема стран СЭВ, Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии и СССР, естественно. И цена на электричество была одна, что в Красноярске, что в Варшаве. Как такое можно было перенести? Систему просто сломали. А теперь вот "разрабатывают систему импорта".

Знали б украинцы, во что им это обойдется... Ну а российские ВКС выступают как лоббисты западных энергетических компаний, не иначе.

 А.Б.



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