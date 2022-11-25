Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А нужен нам берег турецкий...

Опубликовано 25.11.2022 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
А нужен нам берег турецкий...

По итогам трех кварталов 2022 года россияне стали лидерами среди иностранцев, которые купили недвижимость в Турции. В январе — сентябре этого года наши соотечественники приобрели в Турции 9,31 тыс. квартир и других объектов недвижимости, что в 2,6 раза больше, чем за те же месяцы прошлого года.

В первую пятерку стран, граждане которых активно покупают недвижимость в Турции, также вошли Иран, Ирак, Германия и Казахстан.

Турция остается дружественным государством, что объясняет высокую популярность недвижимости среди россиян, которые рассматривают страну в качестве «запасного аэродрома. К тому же гражданство Турции дает множество преимуществ, в числе которых шенгенская мультивиза, бесплатное образование, медицина.

Помимо Турции, среди покупателей недвижимости из России в этом году популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Кто б мог подумать... А еще вчера лидировали совсем другие страны.

Правда, при следующем вираже внешней политики турецкие друзья могут поступить со счастливыми покупателями куда жестче, чем европейцы.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Мы сами создаем на Украине Мордор
Мы сами создаем на Украине Мордор
23.11.2022
А вы воруете?
А вы воруете?
23.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
А нужен нам берег турецкий... (0)
Украина разработает механизм импорта электричества из Европы (0)
Между Великобританией и Бельгией возник "ядерный" конфликт (0)
Зеленский уже знает, кто свергнет Путина и готовится к вторжению в Крым? (2)
"После этого всех блогеров и военкоров посадят в тюрьму" (4)
Херсон стал немного походить на Париж (4)
День борьбы с коммунистами на фоне памятника Фиделю. (1)
Желание работодателя не ограничено законом (0)
Добро пожаловать в цивилизованный мир (5)
До ядерной войны надо еще дожить... (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss