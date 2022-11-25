А нужен нам берег турецкий...

По итогам трех кварталов 2022 года россияне стали лидерами среди иностранцев, которые купили недвижимость в Турции. В январе — сентябре этого года наши соотечественники приобрели в Турции 9,31 тыс. квартир и других объектов недвижимости, что в 2,6 раза больше, чем за те же месяцы прошлого года.

В первую пятерку стран, граждане которых активно покупают недвижимость в Турции, также вошли Иран, Ирак, Германия и Казахстан.

Турция остается дружественным государством, что объясняет высокую популярность недвижимости среди россиян, которые рассматривают страну в качестве «запасного аэродрома. К тому же гражданство Турции дает множество преимуществ, в числе которых шенгенская мультивиза, бесплатное образование, медицина.

Помимо Турции, среди покупателей недвижимости из России в этом году популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Кто б мог подумать... А еще вчера лидировали совсем другие страны.

Правда, при следующем вираже внешней политики турецкие друзья могут поступить со счастливыми покупателями куда жестче, чем европейцы.

А.Б.