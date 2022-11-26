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Московский листок

Юбилейный выстрел в оборонку

Опубликовано 26.11.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо. в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Юбилейный выстрел в оборонку

24 ноября – торжественная дата в истории оборонного завода ЗиД. Именно в этот день в ноябре 1942 года завод был награждён орденом Ленина за образцовое выполнение заданий правительства по производству боеприпасов. ЗиД – это первый завод в СССР, удостоенный подобной чести.

В настоящее время на ЗиДе идёт работа в 3 смены в авральном режиме. Завод выпускает радиовзрыватели для «Авитека» (производителя ЗРК), а также для всех видов артиллеристских систем и неуправляемых авиационных ракет.

И ещё — завод ждёт. Нет, не правительственной награды. Торгов – на которых он пойдёт с молотка в связи с банкротством. Как государственный оборонный завод, да ещё в такое время, да ещё загруженный оборонным заказом, может быть банкротом? Вопрос интересный, но не к автору материала.

Автор материала хотел бы отметить следующие обстоятельства.

ЗиД банкротят уже второй раз. Первый раз уничтожили выпуск гражданской продукции бензопилы. Это к вопросу об импортозамещении. Отметим, что немецкая фирма «Штиль» до данного банкротства продавала бензопилы (аналогичные ЗиДовским) по аналогичным ЗиДовским ценам. После банкротства ЗиДа штилевские цены выросли в два раза. А что? Рыночек порешал.

Часть виновных в банкротстве ЗиДа предстала перед грозным ликом российской фемиды. Но… Но это какого-либо Украинцева из профсоюза «Курьер» можно запихать в СИЗО на раз-два. Тут же — солидные господа. Элита. И сидели эти господа под подпиской. А следствие тянулось долго. И суд тянулся долго. И были мегажулики освобождены по истечению срока давности. Отметим, что в РФ это стандартный вид приговора по делам о казнокрадстве в особо крупных размерах или о техногенных катастрофах с большим количеством жертв.

Потом ЗиД начали банкротить снова. Отметим, что первый иск подала налоговая инспекция. Налоговая инспекция банкротит государственное предприятие. Как это? Автор и сам не очень может понять.

План застройки территории ЗИДа элитным жильём был обнародован официально (https://59.ru/text/gorod/2019/11/20/66356626/)

В 2019 году ЗиД был полностью остановлен. Работникам сообщили о сокращении. Благодаря акциям протеста, организованными работниками, ветеранами ЗиДа, московскими и пермскими коммунистами, патриотической общественностью — завод был запущен. Но быть банкротом не перестал.

 

- Продажа оборонного госпредприятия — это предательство!

- Смена собственника грозит срывом гособоронзаказа!

- Когда дело касается чиновников, замены их в правительстве, например Набиуллиной, нам говорят - коней на переправе не меняют. Почему же сейчас, в такое трудное время, на военном заводе можно менять руководство?

- так комментировали ситуацию с банкротством и продажей ветераны ЗиДа на прошедшей 17 октября 2020 г. акции протеста.



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