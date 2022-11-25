С добрым утром в стране-спонсоре терроризма... Не понимаю, зачем мы их спонсируем, террористов этих? Могли бы просто пропить.

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Всем спасибо, кто поддержал, а тем, кто не поддержал - тоже спасибо. Хотя спонсировать наш канал куда полезней, чем терроризм.

Обещал рассказать, как нас пессимизируют.

Сейчас практически все ролики получают отметку "реклама ограничена", что влияет и на продвижение ролика в Ютубе. Я запрашиваю дополнительную проверку, и почти всегда по прошествии примерно месяца, рекламу включают - когда вопрос продвижения ролика уже неактуален, а раклама все равно в России отключена целиком.

Но некоторые ролики получают вот такой отзыв: "Основное внимание в видео сосредоточено на несчастном случае, рискованном розыгрыше или трюке, либо в ролике есть сцены употребления несъедобных веществ или обсуждения популярных видео на эти темы".

Это отзыв на минутный сюжет о системе государственных закупок в РФ - где я там ем что-то несъедобное или выделываю какие-то трюки? Я не вижу, вы не видите, а вот на Ютубе - видят...

А теперь к новостям, сначала без комментариев.

- Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма

- Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

- Курс доллара может вырасти до 70 рублей из-за рецессии

- Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Херсон стал немного походить на Париж

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Зеленский готовится к вторжению в Крым

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Между Великобританией и Бельгией возник "ядерный" конфликт

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Украина разработает механизм импорта электричества из Европы

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 А нужен нам берег турецкий..

https://forum-msk.org/material/news/1...