С добрым утром в стране-спонсоре терроризма... Не понимаю, зачем мы их спонсируем, террористов этих? Могли бы просто пропить.
Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072
Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469
Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381
Всем спасибо, кто поддержал, а тем, кто не поддержал - тоже спасибо. Хотя спонсировать наш канал куда полезней, чем терроризм.
Обещал рассказать, как нас пессимизируют.
Сейчас практически все ролики получают отметку "реклама ограничена", что влияет и на продвижение ролика в Ютубе. Я запрашиваю дополнительную проверку, и почти всегда по прошествии примерно месяца, рекламу включают - когда вопрос продвижения ролика уже неактуален, а раклама все равно в России отключена целиком.
Но некоторые ролики получают вот такой отзыв: "Основное внимание в видео сосредоточено на несчастном случае, рискованном розыгрыше или трюке, либо в ролике есть сцены употребления несъедобных веществ или обсуждения популярных видео на эти темы".
Это отзыв на минутный сюжет о системе государственных закупок в РФ - где я там ем что-то несъедобное или выделываю какие-то трюки? Я не вижу, вы не видите, а вот на Ютубе - видят...
А теперь к новостям, сначала без комментариев.
- Система ПВО сработала в Армянске на севере Крыма
- Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки
- Курс доллара может вырасти до 70 рублей из-за рецессии
- Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Херсон стал немного походить на Париж
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Зеленский готовится к вторжению в Крым
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Между Великобританией и Бельгией возник "ядерный" конфликт
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Украина разработает механизм импорта электричества из Европы
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 А нужен нам берег турецкий..
https://forum-msk.org/material/news/1...
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