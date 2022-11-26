Украина невольно призвала к Третьей мировой "спецоперации"

Проект постановления с призывом об исключении России из ООН зарегистрирован в Верховной раде Украины. Одним из инициаторов документа, в котором заявляется о необходимости реформирования ООН, стал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию»,— говорится в документе, размещенном на сайте парламента.

***

Можно просто пожать плечами или покрутить пальцем у виска. А можно вспомнить историю - и ужаснуться.

Предшественником ООН была Лига Наций, созданная по итогам Первой мировой войны и самоликвидировавшаяся к началу Второй. Собственно, ликвидация Лиги была прологом к большой войне.

Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Собственно, за период своего существоваания ни одной из них она не достигла.

А могла ли? В глобальном масштабе нет, не могла - войны происходят по независящим от воли граждан причинам. Но в ряде частных случаев - могла.

Однако одной из причин беспомощности Лиги Наций была система свободного входа-выхода. К примеру, Совет лиги вклюдчал в себя четырех постоянных членов - Великобританию, Францию, Италию и Японию. Но последняя вышла из Лиги Нацией еще в 1933-м году. А США, которые должны были стать пятым членом Совета, даже не вошли в нее - американский сенат вообще проголосовал против ратификации Версальского договора.

Потом из Лиги вышла Германия в том же 1933-м, Италия в 1937-м, Испания в 1939-м, СССР присоединился к Лиге в 1934, был признан постоянным членом Совета Лиги, но в 1939 году из-за войны с Финляндией его из организации выперли.

И кто остался в этой Лиге Наций? В общем, формально организация досуществовала до 1946 года, но реально к началу Второй мировой войны ее как влиятельной мировой силы уже не существовало.

Собственно, сейчас Украина предлагает поступить с Россией в рамках ООН точно так же, как с СССР в Лиге Наций. С той разницей, что Вторая мировая война к тому времени уже началась с нападения Германии на Польшу, но люди еще не знали, что эта война - мировая...

Сейчас тоже военные действия идут в Сирии и на Украине, и принимают в них участие далеко не только формальные стороны конфликта. Может, мы тоже пока не знаем, что нынешняя спецоперация - мировая?..