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Московский листок

NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на Украине

Опубликовано 26.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на Украине

На нем видно, что страна погрузилась в полную темноту. Украинская территория была запечатлена из космоса ночью 24 ноября в окружении ярко освещенных городов и населенных пунктов в соседних странах, включая Россию.

Практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. В 15 регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Совсем без света остаются более шести миллионов человек. Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30 процентов, электроэнергию в домах украинской столицы включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов.

Все, кто видел старое кино о войне, могли обратить внимание - со светом было не очень. А об освещении улиц даже речи не шло. Телевидения и интернета вообще не было. Отопление печное, вода с колонки или колодца. Четыре года подряд. При этом на боеспособности армии это особо не отражалось.

Правда, железные дороги в основном работали на паровозной тяге, а сейчас кругом электровозы. Так что на логистику, в том числе и перевозки войск и техники, блэкаут, конечно, влияет.

Но, пожалуй, и всё.

 А.Б.



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