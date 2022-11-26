База США в Сирии подверглась ракетной атаке

Правда, никто не пострадал, заявило центральное командование американских ВС, имуществу также не было нанесено никакого ущерба.
Тем не менее, в командовании утверждают, что удар поставил под угрозу силы коалиции, подрывая мир и стабильность в регионе.
Вооруженные силы США расположены на территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Два вопроса: кто обстрелял и зачем?
О происхождении ракет - полное молчание, даже МИД Украины ничего не говорит о российском следе.
Российские войска находятся там законно, по приглашению правительства Асада. Воюют с террористами при помощи ракет, бомбардировщиков и даже истребителей пятого поколения. Но об ударах по армии США ничего не слышно.
Не наносят ударов по американцам и сирийские правительственные силы. Кто же выпустил эти две ракеты по базе США?
А.Б.
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