Япония готовится к войне. Интересно, с кем?

Новая стратегия относительно возможности Японии наносить ответные удары по базам противника, предполагает тесное взаимодействие с США, сообщило агентство Киодо.

"Мы не будем полагаться исключительно на возможности американских военных по нанесению ударов", - цитирует агентство выдержки из документа.

В связи с этим власти Японии рассматривают возможность приобретения существующих ракетных систем иностранного производства, в частности американские крылатые ракеты Tomahawk.

Как ожидается, в качестве возможных целей будут обозначены военные объекты, однако "трактовка может быть более широкой, что может подразумевать и нанесение ударов по другим объектам", отмечается в сообщении агентства.

В конституции Японии четко прописан запрет на участие в войнах и содержания собственной армии. Но этот запрет давно не соблюдается - армия называется "силами самообороны", которые уже сегодня принимают участие в зарубежных операциях НАТО.

В Японии по-прежнему находится военно-морская база США, и хотя о наличии американского ядерного оружия ничего не сообщается, американские подводные лодки, несущие на борту ЯО на Окинаву заходят.

Так что вопрос оснащения будущих японских "томагавков" американскими боевыми частями технически вполне осуществим.

А.Б.