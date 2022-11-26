Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума приняла законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ

Опубликовано 26.11.2022 в разделе комментариев 1

закон дума депутаты
Госдума приняла законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии, причем не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за подобное нарушение составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов — для юридических лиц.

Пропагандировать ЛГБТ, конечно, нехорошо, что понимать под этой пропагандой?

Вот сообщение о бисексуальности британского короля - это пропаганда или нет? Можно ведь и так понять: не будешь сношаться с мужчинами, не станешь королем!

Потом есть признанные шедевры мировой культуры - живопись, скульптура, поэзия, драматургия. где присутствуют гомосексуальные отношения или педофилия. Грубо говоря, за издание "Лолиты" будут штрафовать издательства на 5 миллионов?

Отдельной строкой идут операции по смене пола.

Мой друг и однокашник, покойный уже к сожалению профессор Андрей Акопян, кажется, первым начавший у нас проводить операции по смене пола, мне рассказывал, что такие операции часто бывают вынужденными - человек чувствует себя женщиной в мужском теле или наоборот, и перед ним часто стоит альтернатива: либо операция, либо в петлю.

Понятно, что пропагандировать тут нечего, но существуют специализированные клиники, целая отрасль медицины, можно сказать. Им можно давать рекламу? Им можно выступать в прессе с разъяснениями и пояснениями? Или на все - табу, и только подполье и смена пола через мафию?

Вот, Александр Краснов пишет: "Из-за запрета цена на их рекламу взлетит, и чемоданчик с буклетами о трансгендерстве будет дороже кокаина того же веса. Мафия под контроль возьмет, ореховские с люберецкими хлестаться будут в конфликтах под окнами".

Закон пока еще не одобрил Совет Федерации и не подписал президент, но, полагаю, подпишет. А зря. Можно еще раз подумать.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ййййй написал 26.11.2022 11:36
Вот запретим, и демография вверх попрет! Посмотрите, сколько разводов -- это ведь все по гомосексуальным парам разбегаются!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Херсон стал немного походить на Париж
Херсон стал немного походить на Париж
25.11.2022
А вы воруете?
А вы воруете?
23.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума приняла законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ (1)
Япония готовится к войне. Интересно, с кем? (0)
База США в Сирии подверглась ракетной атаке (0)
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на Украине (0)
Украина невольно призвала к Третьей мировой "спецоперации" (5)
Юбилейный выстрел в оборонку (2)
Херсон стал немного походить на Париж (0)
А нужен нам берег турецкий... (0)
Украина разработает механизм импорта электричества из Европы (1)
Между Великобританией и Бельгией возник "ядерный" конфликт (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss