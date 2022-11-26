Госдума приняла законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ

Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание за пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии, причем не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за подобное нарушение составит до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов — для юридических лиц.

Пропагандировать ЛГБТ, конечно, нехорошо, что понимать под этой пропагандой?

Вот сообщение о бисексуальности британского короля - это пропаганда или нет? Можно ведь и так понять: не будешь сношаться с мужчинами, не станешь королем!

Потом есть признанные шедевры мировой культуры - живопись, скульптура, поэзия, драматургия. где присутствуют гомосексуальные отношения или педофилия. Грубо говоря, за издание "Лолиты" будут штрафовать издательства на 5 миллионов?

Отдельной строкой идут операции по смене пола.

Мой друг и однокашник, покойный уже к сожалению профессор Андрей Акопян, кажется, первым начавший у нас проводить операции по смене пола, мне рассказывал, что такие операции часто бывают вынужденными - человек чувствует себя женщиной в мужском теле или наоборот, и перед ним часто стоит альтернатива: либо операция, либо в петлю.

Понятно, что пропагандировать тут нечего, но существуют специализированные клиники, целая отрасль медицины, можно сказать. Им можно давать рекламу? Им можно выступать в прессе с разъяснениями и пояснениями? Или на все - табу, и только подполье и смена пола через мафию?

Вот, Александр Краснов пишет: "Из-за запрета цена на их рекламу взлетит, и чемоданчик с буклетами о трансгендерстве будет дороже кокаина того же веса. Мафия под контроль возьмет, ореховские с люберецкими хлестаться будут в конфликтах под окнами".

Закон пока еще не одобрил Совет Федерации и не подписал президент, но, полагаю, подпишет. А зря. Можно еще раз подумать.

А.Б.