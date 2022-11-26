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Московский листок

Владимир Макей скончался на 65-м году жизни

Опубликовано 26.11.2022 в разделе комментариев 1

белоруссия мид
Владимир Макей скончался на 65-м году жизни

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей скончался на 65-м году жизни. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Белоруссии на протяжении последних десяти лет. Причиной скоропостижной смерти стал инфаркт. 

Отмечается, что сердечный приступ случился у Макея в субботу, 26 ноября, когда он был у себя дома в Дроздах. 

Смерть явилась неожиданностью для родных и близких дипломата. В ближайшие дни у него был напряженный график. Он планировал провести несколько важных встреч. Кроме того, намеревался пойти в театр на спектакль своей жены актрисы Веры Поляковой-Макей.

***

Со смертью министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея для страны стал невозможен курс на отрыв от России. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков. 

По его словам, Запад рассматривал именно Макея как оптимального кандидата на должность президента после ухода Лукашенко, так как министр был прозападным политиком. 

«Его уход - это символ наступившей невозможности курса Белоруссии на отрыв от России и союза с Западом. Именно Макей это предлагал», - написал Марков в своем телеграм-канале.



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Всего комментариев к статье: 1
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unwidgeato написал 26.11.2022 21:29
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