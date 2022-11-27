На Том Свете нет равенства

КОРОТКО НА МОИ ТЕМЫ

Наши врачи, в своей массе тупо заучившие знания, для воспроизведения их на экзамене, абсолютно не любознательны и не интересуются тем, что не считают истинными знаниями какие-нибудь авторитеты. Да и сведениями от авторитетов интересуются редко. Я это к тому, что ведь не заставишь наших врачей самим попробовать что-то узнать о человеке, кроме того, о чём пишет анатомический атлас. К примеру, и в России умирают и уже в ходе клинической смерти возвращаются реаниматорами к жизни десятки тысяч пациентов. Ну, почему бы их не расспросить о том, что они пережили и видели? Нет, российского врача и учёного интересуют только деньги, остальное ему не интересно.

В силу национальных причин на Западе этим вопросом интересуются значительно активнее. И вот команда ученых из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и других исследовательских центров в период с мая 2017 по март 2020 года наблюдала за 567 пациентами, чье сердце перестало биться во время госпитализации и которым была проведена сердечно-легочная реанимация, вернувшая их к жизни. То есть находились в состоянии клинической смерти, которая длится обычно 5-7 минут.

https://ibzh.ru/osoznayut-chto-umirayut-o-chem-rasskazala-eeg-pacientov-s-klinicheskoy-smertyu-t2332/p6351/#p6351

Так вот, по их рассказам, за это время только один из пяти воскрешённых описывал свой околосмертный опыт — во время клинической смерти такие люди приходили в сознание, могли мыслить и оценивать прошедшую жизнь, не испытывая боли и стресса, наблюдали за происходящим, а некоторые даже отделялись от тела. Иными словами – продолжали активно жить!

А с остальными, увы, ничего подобного не происходило – они отправлялись в «ад», в состояние, как я полагаю, сенсорной депривации.

Диагноз страшнее самой болезни

К вопросу том, что основная масса болезней человека - это не нападение на человека извне какой-то бактерии, вируса, иного яда или неправильного питания, а сбой программ его духа, иными словами, это повреждение психики. И свою психику мы можем повредить и сами или нам её повредят врачи. Вот, на мой взгляд, интересные цитаты на эту тему из работы исследователя Sayer Ji.

Исследование автора, опубликованное в журнале «NEJM» показывает, что «у людей в 26,9 раза повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в течение одной недели после постановки диагноза рака (независимо от его точности), что указывает на огромную силу человеческих убеждений.

…Новое исследование теперь показывает, что диагноз рака может сам по себе быть таким же смертоносным, как и сам рак, резко увеличивая риск самоубийств и смерти от сердечных заболеваний в течение недели после постановки диагноза.

…После проведённого анализа более 500 000 человек в период с 1991 по 2006 год, у которых за этот период диагностировали рак, было обнаружено, что риск самоубийства был в 16 раз выше, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний выше в 26,9 раза в течение первой недели после постановки диагноза по сравнению с теми, у кого рака не было.

…Истина заключается в том, что рак глубоко неправильно понимают, что делает его лечение практически невозможным для эффективной борьбы обычными средствами».

Короче, лечить надо не рак, а свою психику - успокаивайте себя, ведь не аром же борьба с курением – борьба с антидепрессантом в России – привела к росту заболеваемости онкологией.

Вакцинация

В США директор по реагированию на COVID в Белом доме (есть там уже и такая должность для негров) заявила: «Бог дал вам две руки, чтобы сделать прививку от COVID и гриппа!». Так и хочется добавить, что голову бог дал таким для того, чтобы ею кушать.

Напомню, что я пишу и пишу в Следственный комитет России и в Генпрокуратуру о том, что в России под видом вакцинации гражданам вводят инъекции неизвестной жидкости, которая никогда должным образом не проверялась на её эффективность и безопасность, мало того, не известно и что за компоненты входят в эту «вакцину». Сообщаю в заявлениях, что смертность только от последствий простудных заболеваний (от COVID-19) за вторую половину 2021 года, по сравнению со второй половиной 2020 года (когда никакой вакцинации граждан России ещё не проводилась) увеличилась на 125 тысяч умерших россиян. Мало этого, смертность от осложнений от COVID-19 и заболеваемость не уменьшились и продолжили расти и в 2022 году. В январе 2021 года, когда вакцинация едва началась, заболело 681 751 и 16064 умерло, а за январь месяц 2022 года, когда было привито уже 52,4% населения России) заболело 1 474 660 и 22 690 умерло. В тоге в январе 2022 года по сравнению с январём 2021 года стало в два раза больше заболевших и почти в полтора раза больше умерших. И ничем иным, кроме «вакцинации» непонятной жидкостью, этот рост смертности в России от простуд объяснить невозможно.

А вот пришли данные детской смертности уже не только от простуд, а вообще ото все причин в Европе

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Как видите, как бы «ни с того, ни с сего» смертность детей до 14 лет в Европе в 2021-22 годах увеличилась в 6 раз! Не на 6%, а в 6 раз!

Кстати, о детях. У толи подонка, толи свихнувшегося с ума энтузиаста вакцинации Билла Гейтса трое детей от жены Мелинды - Дженнифер, Рори и Фиби, - которые родились между 1996 и 2002 годами, и, по словам его бывшего личного врача, все они никогда не были не вакцинированы. Тем не менее, и по сей день совершенно здоровы.

И исследователи утверждают, что не только один Билл Гейтс не прививает своих детей, социологические исследования показывают, что практически вся элита избегает прививать своих детей, но при этом настаивает, чтобы простой народ вакцинировал своих детей и сам вакцинировался.

Они же отмечают, что по всему миру в 2022 году наблюдается очень высокая избыточная смертность при том, что и рождаемость тоже рухнула. К примеру, норвежские врачи и больницы сообщают о загадочном росте числа больных, в Греции в августе этого года смертей было на 24,3% больше, чем обычно, в Финляндии - на 16,3%, в Германии – на 16,5%, в Англии и Уэльсе всего за одну неделю зарегистрировано более 1000 избыточных смертей, не связанных с Covid-19.

Ну и напомню, что в период с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года смертность в России превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 миллиону человек – это антирекорд!

Кстати, добавлю о рождаемости. Во Франции бесплодны уже почти 3,3 миллиона человек репродуктивных возрастов. «По словам профессора Жана-Марка Аюби, заведующего отделением акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины в больнице Фош в Сюрене, это явление нарастало в течение двадцати лет, и если органы здравоохранения не займутся этой проблемой прямо сегодня, последствия для населения мира могут стать тревожными через несколько десятилетий».

Ну и, понятное дело, фармацевтическая мафия и чиновники нажились. Государственный сектор и россияне за три года пандемии COVID-19 потратили на покупку лекарств от него более полутриллиона рублей.

За период с января 2020-го до конца сентября 2022 года только госзаказчики заплатили 324,5 млрд руб. за лекарства, применяемые при лечении COVID-19.

Толерантный Байден

СМИ дали впечатляющие данные о национальном и расовом составе кабинетов Трампа и Байдена.

В кабинете Трампа было 80% белых американцев, 5%, евреев, 5% азиатов, 5% выходцев из испаноязычных стран и по 2,5% негров и выходцев из стран Северной Африки.

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В кабинете Байдена 24% чистых евреев и ещё 4% наполовину евреев, 24% негров, 24% белых, 12% испаноязычных и ещё по 4% коренных американцев, азиатов и индусов.

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Если бы не евреи, то Байден мог бы считаться очень толерантным «пердизентом» США, а так очевидно, что этот старый человек просто из всех сил тянет в этом спектакле роль, которую ему навязало его тщеславие.





Пара слов о войне

Прочёл в интернете: у 1% самых богатых россиян 59% национальных богатств. Среди них 83 миллиардера с $320 млрд. У 70% россиян лишь 7% национальных богатств. Многим не хватает даже на еду. При этом вторые сами покупают носки и бронежилеты, а затем едут умирать на Украину, чтобы сохранить власть первых

Ну и на Украине уже около 30% украинцев из-за войны лишились своего имущества. И за все эти потери придётся заплатить гражданам России.