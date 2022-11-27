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Московский листок

Казахстан "радуется выборам" - аж интернет отключили

Опубликовано 27.11.2022 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Казахстан "радуется выборам" - аж интернет отключили

В Астане начались протесты после переизбрания Касым-Жомарта Токаева на пост президента Казахстана, в столице республики начались жесткие задержания. Местные власти отключили интернет.  

Ранее сообщалось, что Токаев получил 81,31% голосов. Явка составила 69,44%. Голосование состоялось 20 ноября. 

После вступления на пост президента Токаев рассказал, что сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии входит в число основных приоритетов внешней политики Казахстана. 

***

Мы как-то забыли, что в начале этого года именно Казахстан был главным мировым ньюсмейкером из-за массовых протестов против режима и вводом в республику иностранных войск, включая российские.

Войны, правда, не случилось, она случилась в другом месте.

Но общественные настроения не могли так быстро перемениться, что теперь 81 процент казахстанцев проголосовали за кого следует.

Значит, это внутреннее недовольство, помноженное на осознанную несправедливость, проявится позже. Как? Когда? Гадать бессмысленно.

А.Б.



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