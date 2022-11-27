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Московский листок

Анатолий Баранов: совместные действия Украины и России в продовольственной программе ООН могли бы стать триггером мирных переговоров

Опубликовано 27.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Анатолий Баранов: совместные действия Украины и России в продовольственной программе ООН могли бы стать триггером мирных переговоров

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Россия проработает с ООН вопрос о возобновлении поставок аммиака по маршруту Тольятти — Одесса, заявил президент Владимир Путин на встрече с основателем «Уралхима» и председателем комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрием Мазепиным.

Мазепин напомнил, что со времен СССР «не было построено ни одного порта по перевалке аммиака, мы, получилось, зажаты или зависимы от других стран, где такие порты есть.

 

— Аммиак не стратегический ресурс, но мы производим и поставляем его на внешний рынок в достаточно больших объёмах, — напоминает главный редактор «ФОРУМа.мск» Анатолий Баранов. — Он используется в народном хозяйстве в весьма разнообразных сферах. В данном случае, как я понимаю, как сырьё для азотистых удобрений, как элемент продовольственной программы ООН.

Аммиак есть и у других стран в значимых объёмах, и, очевидно, на Западе рассчитывают обойтись без России. Но тут очевидно выгодная логистика, и есть много сторонников именно российских поставок. Для РФ вопрос в основном коммерческий, выгода серьёзная.

— Есть ли смысл обращаться в ООН? ООН тут причем? 

— ООН «причём», это ООНовская программа, и Зеленский тут сильно зависит от внешних факторов. Ему, конечно, нет большого дела до мирового рынка удобрений, но позволить себе оставить развивающиеся страны без аммиачной селитры он тоже не может — ему важно оставаться «хорошим парнем».

— Кому было бы выгодно решение вопроса, а кому нет? Почему? 

— С экономической точки зрения выгодно всем. Но тут рушится блокада России, а это уже не всем нравится. Россия «империя зла и спонсор терроризма», и вдруг именно она спасает мир от голода. Что до меня, то совместные действия Украины и России в продовольственной программе ООН могли бы стать триггером мирных переговоров, но навряд ли станут — сейчас все будут оказывать помощь Украине, оставшейся без света и тепла уже в силу российских ударов.

— Мазепин напомнил, что «Уралхим» с прошлого года строит альтернативный маршрут и порт в Тамани, ожидая экспорта аммиака, объем инвестиций оценивается в 50 млрд руб. Нужно ли нам тогда цепляться за порт в Одессе? Почему этот вопрос не могли решить раньше? Ждали, когда гром грянет? 

— Если порт в Тамани будет только через год, то африканцы умрут с голоду за это время. Удобрения нужны сейчас, к посевной. А что тянули? Ну так что-то планировали, на что-то надеялись. Но не cложилось…



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