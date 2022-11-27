Псковский губернатор заявил о попытках беспилотников НАТО пересечь границу

Страны НАТО предпринимали попытки направить свои беспилотники через границу с Россией еще до военной операции на Украине, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами. Все это "мирное взаимодействие" цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось»,— сказал Ведерников на Псковском международном медиафоруме.

Губернатор напомнил, что Псковская область граничит с двумя странами НАТО (Латвия и Эстония).

В качестве примеров "неспокойного соседства" губернатор привел заявления Латвии и Эстонии о территориальных претензиях и массовую выдачу паспортов ЕС жителям приграничным районов.

Интересно, а если сейчас провести референдум о вхождении в Эстонию или Латвию в приграничных областях, какой будет результат?

Безусловно, в случае резкого ослабления российского государства, спорные территории заберут сразу. Причем под одобрительные возгласы самих забираемых.

Я помню, как был наблюдателем на референдуме о независимости Эстонии, так основным мотивом местных жителей было - СССР рушится, а мы как-нибудь сами по себе выплывем. И за выход из Союза голосовали не только эстонцы, но и все остальные - русские, украинцы, евреи, белорусы, татары... Которые потом оказались "негражданами", со всеми вытекающими.

А.Б.