Нацбанк Украины не будет проводить эмиссию гривны в следующем году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в пресс-релизе по результатам встречи главы НБУ Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринк.

Согласно официальной статистике, с 24 февраля по 25 ноября эмиссия гривны составила почти 364,5 млрд (порядка $9,3 млрд по текущему курсу).

При этом Нацбанк вбрасывал эмиссионные деньги в экономику через выкуп облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) у Минфина, что в мирное время было запрещено. Это привело к резкому снижению курса нацвалюты с 28,5 до 39 гривен за доллар и росту инфляции, которая в октябре составила 26,6% и, по прогнозам, будет более 30%.

Подобная эмиссионная политика противоречит стандартным требованиям МВФ.

На текущем этапе Нацбанк пытается переложить часть финансового бремени на государственные и частные банки, а также на иностранных инвесторов, требуя от них покупать военные облигации, несмотря на невыгодные ставки.

Пышный в последние дни провел серию встреч с руководителями структур с иностранным капиталом, и призвал их "уговорить заграничных акционеров на покупку ОВГЗ". При этом им дали понять, что в противном случае "им нечего делать" на Украине.

В общем, не будут брать, отключим газ...

А.Б.