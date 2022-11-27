Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Иностранцам "нечего делать" на Украине, если не купят военные облигации

Опубликовано 27.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Иностранцам "нечего делать" на Украине, если не купят военные облигации

Нацбанк Украины не будет проводить эмиссию гривны в следующем году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в пресс-релизе по результатам встречи главы НБУ Андрея Пышного с послом США в Киеве Бриджит Бринк.

Согласно официальной статистике, с 24 февраля по 25 ноября эмиссия гривны составила почти 364,5 млрд (порядка $9,3 млрд по текущему курсу).

При этом Нацбанк вбрасывал эмиссионные деньги в экономику через выкуп облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) у Минфина, что в мирное время было запрещено. Это привело к резкому снижению курса нацвалюты с 28,5 до 39 гривен за доллар и росту инфляции, которая в октябре составила 26,6% и, по прогнозам, будет более 30%.

Подобная эмиссионная политика противоречит стандартным требованиям МВФ.

На текущем этапе Нацбанк пытается переложить часть финансового бремени на государственные и частные банки, а также на иностранных инвесторов, требуя от них покупать военные облигации, несмотря на невыгодные ставки.

Пышный в последние дни провел серию встреч с руководителями структур с иностранным капиталом, и призвал их "уговорить заграничных акционеров на покупку ОВГЗ". При этом им дали понять, что в противном случае "им нечего делать" на Украине.

В общем, не будут брать, отключим газ...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • А вы воруете?:
Результаты
Интернет-ТВ
Херсон стал немного походить на Париж
Херсон стал немного походить на Париж
25.11.2022
А вы воруете?
А вы воруете?
23.11.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как дорожает еда в Африке (0)
Иностранцам "нечего делать" на Украине, если не купят военные облигации (0)
Псковский губернатор заявил о попытках беспилотников НАТО пересечь границу (1)
Анатолий Баранов: совместные действия Украины и России в продовольственной программе ООН могли бы стать триггером мирных переговоров (2)
Казахстан "радуется выборам" - аж интернет отключили (4)
На Том Свете нет равенства (1)
Владимир Макей скончался на 65-м году жизни (4)
Госдума приняла законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ (8)
Япония готовится к войне. Интересно, с кем? (1)
База США в Сирии подверглась ракетной атаке (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss